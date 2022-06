Poco después de que comenzaran los rumores sobre la fecha de lanzamiento del tráiler de Black Panther: Wakanda Forever, Disney ha desacreditado las afirmaciones y no queda otra que seguir esperando con más incertidumbre.

El desarrollo de una segunda película de Black Panther comenzó no mucho después de que se estrenara la primera en 2018. Ryan Coogler vuelve como director de este proyecto sin la estrella principal, Chadwick Boseman, quien falleció en 2020.

La comunidad de Marvel comentaba en redes sociales que el primer tráiler de Black Panther 2 llegaría durante el Game 4 de la NBA Finals entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics, que tendrá lugar el viernes 10 de junio. El rumor rápidamente comenzó a extenderse por todo el mundo hasta las oficinas de Disney.

Inaccurate — Asad Ayaz (@asadayaz) June 8, 2022

El presidente de marketing de Disney, Asad Ayaz, recurrió rápidamente a Twitter para desacreditar este rumor y dijo que los informes sobre el lanzamiento del tráiler de Black Panther: Wakanda Forever durante el Game 4 son “inexactos”.

Si bien el tráiler no saldrá durante el Game 4, eso no significa que el avance de Black Panther: Wakanda Forever no debute durante las NBA Finals en algún momento. Recordemos que Marvel Studios y Disney presentaron el tráiler original de Black Panther durante las NBA Finals de 2017, por lo que repetir esa estrategia podría tener sentido.

También se teoriza que el tráiler de Black Panther 2 se reproducirá frente a Thor: Love and Thunder en los cines el próximo mes.

MARVEL | Detalles curiosos del tráiler de Thor: Love and Thunder

Solo los más veteranos de Marvel se han dado cuenta de varios detalles en el segundo tráiler oficial de Thor: Love and Thunder. Hay elementos relacionados con el UCM, pero los más observadores se percataron de varias conexiones con los cómics. Por si no estás muy enterado de esto último, te dejamos aquí varias revelaciones para que disfrutes de la película protagonizada por Chris Hemsworth.

La historia de Gorr the God Butcher empieza con Thor: God of Thunder #1 de 2013. Sucede que Gorr nació en un planeta árido sin nombre donde los terremotos, la falta de agua y los animales salvajes son comunes. A pesar de las circunstancias, el pueblo de Gorr confiaba ciegamente en los dioses. Cuando la madre de Gorr, su pareja y sus hijos murieron, pensó que los dioses no podían existir y eso le costó el exilio. Luego Gorr supo que los dioses existían pero no ayudaban a los necesitados, como sucedió con su familia, juró matarlos a todos.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.