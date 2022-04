Cada vez quedan menos días para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Hay pocas filtraciones sobre lo que ocurrirá en la trama, pero al menos los afiches oficiales nos dan pequeñas pistas sobre qué será de Strange y Wanda Maximoff. Es así como sabemos de la existencia de varias versiones de la Bruja Escarlata en el más reciente póster de Marvel.

El último póster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está visualmente cargado y tiene suficiente contenido para que los fanáticos lo analicen hasta el estreno de la película. Envuelto en un tono rojo, el arte ofrece una mirada más cercana a los diferentes avatares de los diversos personajes, incluido el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y America Chavez de Xochitl Gomez.

Más detalles en el póster de Doctor Strange 2

Mientras Doctor Strange ocupa un lugar central , los fanáticos ya han visto sus variantes en carteles y en los múltiples avances anteriores, incluidos Sinister Strange y Stephen Strange en forma de zombi. Los avances han mostrado destellos de los múltiples avatares de Elizabeth Olsen como Wanda y la Bruja Escarlata, pero este último póster los reúne a todos por primera vez.

Los fanáticos ya comenzaron a analizar varios detalles del afiche en las redes sociales. Ya sean las múltiples variantes de los personajes principales, un cameo de un Minotauro o lo que posiblemente podrían ser los Illuminati, los fanáticos están haciendo posibles conexiones con los cómics e incluso con el universo X-Men.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena en Perú el 5 de mayo de 2022.

MARVEL | El Hechicero Supremo en Doctor Strange 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dará forma al caos multiversal para el desarrollo de la Fase 4 del UCM. Ya vimos un poco de esta nueva amenaza en las últimas escenas de Spider-Man: No Way Home con la aparición de los tres Peter Parker y los villanos de sagas anteriores.

Por lo pronto, sabemos que Strange tendrá que aliarse con Scarlet Witch y America Chavez para estabilizar el caos multiversal. Todo bien hasta aquí, pero aún hay una duda sobre quién es el Hechicero Supremo o cómo se elegirá y no, no se trata del mismo Strange.

Recordemos que, en Spider-Man: No Way Home, Wong explicó que él tuvo que asumir el cargo ante la ausencia de Strange entre los eventos de Avengers: Infinity War y Endgame. Strange, al igual que Spider-Man y varios otros personajes, desapareció por el chasquido de Thanos en Infinity War.

