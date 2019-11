Los fans de “My Hero Academia” se han quedado sin habla con el cuarto capítulo del anime. En el mismo, All Might le revelaba una triste verdad a Midoriya: él moriría durante el próximo año y no podría seguir ayudándolo en su camino para convertirse en el nuevo ‘Símbolo de la Paz’.

Todo esto salió a la luz cuando Sir Nighteye contrató a Deku en su agencia. El antiguo sidekick de All Might le dijo muchas cosas que hicieron dudar al joven héroe sobre lo que pasó realmente entre ambos héroes profesionales y sobre su propia capacidad, ya que Mirio Togata iba a ser el verdadero sucesor de All Might.

Ante esto, decidió plantarle cara a Toshinori en un bosque cercano, donde este le reveló toda la verdad de la visión de Sir Nighteye y como él fallecería en los próximos meses en una batalla sin precedentes donde usaría todo su poder. ¿Qué hará Deku y cómo vencerán a este destino cruel de All Might?

La respuesta, lastimosamente, no se presentará en el próximo episodio del anime, ya que otro tomará la batuta del protagonista. El capítulo 5 de la temporada 4 de “My Hero Academia” mostrará lo que sucedió con Kirishima dentro de su agencia de héroes. Conoce aquí qué pasará y cómo ver el próximo capítulo del anime.

¿QUÉ PASARÁ EN “MY HERO ACADEMIA” 4X05?

Tal como se mencionó anteriormente, el próximo episodio de “My Hero Academia” tendrá a Kirishima como el principal protagonista y dejará la historia de Deku a un lado, la menos por este capítulo. Sin embargo, parece ser que la 'Liga de Villanos’ y los ‘Ocho Preceptos de la Muerte’ harán de las suyas para impedir el trabajo de los héroes profesionales.

La descripción oficial del capítulo 5 de la temporada 4 comenta que Kirishima comenzará sus pasantías junto a Fat Gum y Tamaki Amajiki, uno de los ‘Tres Grandes’. Ambos trabajarán junto al héroe profesional patrullando las calles de Osaka, hasta que unos delincuentes lleguen para causar problemas a los ciudadanos.

En el tráiler también se muestra que algo pasará con los héroes que no podrán atrapar a uno de los malhechores, quien mostrará un poder extremo que sorprenderá al joven Eijiro Kirishima dejándolo atónito sin saber qué hacer exactamente.

Por su parte, Tamaki Amajiki ayudará a su equipo solo al principio de la pelea. ¿Acaso habrá algún villano que lo detenga? El anime aún no ha mostrado las habilidades de este héroe y el próximo episodio será el momento perfecto para mostrar por qué es parte de los Tres Grandes.

Además, se espera que este ataque haya sido planeado por la Liga de Villanos o por los Ocho Preceptos de la Muerte. ¿Será que estas dos asociaciones ya se unieron? De momento todo es incierto y parece que Midoriya no será el único que se enfrente a esta organización Yakusa.

TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA” 4X05

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “MY HERO ACADEMIA” 4X05?

El quinto capítulo de la temporada 4 de “My Hero Academia” se estrenará en Japón el próximo 16 de noviembre de 2019 a las 5:30 pm (hora local) por la televisión nipona. La misma página oficial menciona los canales nacionales donde se transmitirá cada episodio.

El mismo día estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos (Funimation), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, además de los usuarios del servicio premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos.

El equivalente horario de la emisión de “My Hero Academia” por país es el siguiente: