Se vienen sorpresas para los seguidores del anime en América Latina. Además de la película de Dragon Ball, hay otra franquicia que viene ganando popularidad. Funimation anunció que el estreno de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes está programado para el 6 de enero de 2022 en México y Brasil.

My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes, continúa con la saga de los jóvenes héroes en formación mientras intentan salvar al mundo en una nueva entrega cautivante y repleta de acción que se suma a esta franquicia de enorme éxito mundial. La película está doblada y subtitulada en español latinoamericano y portugués brasileño.

Tráiler de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes

Cabe precisar que Funimation dará a conocer las demás fechas de estreno para otros países latinoamericanos en los próximas días.

En My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes, los estudiantes de la escuela secundaria U.A. Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki enfrentan la mayor crisis en la historia de My Hero Academia, ¡con solo dos horas para salvar al mundo! Durante una pasantía con la Pro Hero Endeavor Agency número uno, Deku y su nuevo amigo Rody se encuentran con que son buscados en todo el país por un delito que no cometieron. ¿Podrán Deku y sus amigos detener el plan global de Humarise de eliminar todos los Quirks?

La película es dirigida por Kenji Nagasaki y tiene una duración aproximada de 104 minutos. Este es el tercer filme de la franquicia My Hero Academia y llega poco después de la quinta temporada de la serie televisiva homónima que se transmite actualmente en el servicio de streaming de Funimation.

