My Hero Academia: este sería el traidor de la Academia U.A. y se encuentra en la Clase 1-A

Las últimas

[{"id":130810,"title":"Con Neymar desde el Hard Rock Stadium de Miami: Colombia vs Brasil chocan por Amistoso Internacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-brasil-vivo-online-directo-rcn-sportv-globo-caracol-win-sports-directv-goltv-bein-sports-amistoso-internacional-fecha-fifa-hard-rock-stadium-miami-estados-unidos-live-sports-event-nczd-130810","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d727a24d965b.jpeg"},{"id":130888,"title":"Ni Pogba ni Eriksen: Real Madrid cierra el 'fichaje' de un viejo conocido para el mercado del 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-dani-ceballos-seria-flamante-refuerzo-merengue-2020-negativa-pogba-eriksen-espana-130888","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d7275f603f1e.jpeg"},{"id":130839,"title":"Uruguay vs Costa Rica hoy v\u00eda Teletica y DirecTV: chocan en San Jos\u00e9 por Amistoso Internacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-costa-rica-vivo-online-directo-vtv-teletica-directv-bein-sports-televisa-univision-tudn-amistoso-fecha-fifa-san-jose-minuto-minuto-nczd-130839","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d727800cccb1.jpeg"},{"id":130833,"title":"Aqu\u00ed Caracol EN VIVO y EN DIRECTO | Colombia vs. Brasil chocan en Miami por Amistoso Internacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/caracol-vivo-colombia-vs-brasil-directo-online-via-directv-globo-premiere-amistoso-internacional-2019-hard-rock-stadium-miami-130833","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d7274640e926.jpeg"},{"id":130885,"title":"Las palabras de Ricardo Gareca a Kevin Quevedo minutos antes de su debut","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-palabras-ricardo-gareca-kevin-quevedo-minutos-debut-130885","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d704087709f1.jpeg"},{"id":130882,"title":"Messi se va del Barcelona: estos son los equipos que podr\u00edan ficharlo (y gratis) desde el 1 de enero de 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/messi-barcelona-equipos-fichar-1-enero-2020-fichajes-2019-130882","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d726c51966f3.jpeg"},{"id":130883,"title":"\u00a1El 'Duque' asoma al Bernab\u00e9u! Hazard volvi\u00f3 a entrenarse y el Real Madrid se ilusiona con su vuelta","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-hazard-volvio-entrenamientos-merengues-recupera-lesion-seria-titular-laliga-130883","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d726fc650bed.jpeg"},{"id":130846,"title":"HOY, M\u00e9xico vs. Estados Unidos: \u00bfC\u00f3mo y d\u00f3nde seguir EN VIVO ONLINE el partido por fecha FIFA?","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico-vs-estados-unidos-ver-vivo-televisa-deportes-futbol-gratis-online-fecha-fifa-viernes-6-septiembre-azteca-tv-tudn-alineaciones-estadisticas-metlife-stadium-gerardo-martino-mx-nnda-nnrt-130846","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71ba7d927d6.jpeg"},{"id":130811,"title":"M\u00e9xico vs. Estados Unidos EN VIVO hoy: juegan desde Nueva Jersey por amistoso FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-estados-unidos-vivo-online-directo-televisa-tv-azteca-amistoso-fecha-fifa-new-jersey-tudn-univision-canal-5-azteca-7-directv-sports-bein-sports-rcn-caracol-tv-metlife-stadium-nczd-130811","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d718bc9f27d3.jpeg"},{"id":130878,"title":"Un crack fuera y dentro de las canchas: Neymar cumpli\u00f3 el sue\u00f1o de ni\u00f1a prodigio del f\u00fatbol mundial [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/instagram-neymar-cumplio-sueno-nina-prodigio-futbol-mundial-rompe-youtube-video-nczd-130878","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d7262c670d5b.jpeg"},{"id":130881,"title":"El rey del recurseo: la nueva faceta de Ronaldinho tras tres a\u00f1os de haber dejado el f\u00fatbol","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/colombia-vs-brasil-ronaldinho-gaucho-nombrado-embajador-turismo-brasileno-nczd-130881","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d72665f9f022.jpeg"},{"id":130797,"title":"\u00a1Partidazo en el Imtech Arena! Alemania vs. Holanda EN VIVO se miden por Eliminatorias rumbo a Euro 2020","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/alemania-vs-holanda-vivo-online-directo-bein-sports-directv-eliminatorias-eurocopa-2020-fecha-5-grupo-c-dazn-minuto-minuto-goltv-imtech-arena-hamburgo-nczd-130797","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71875a0c146.jpeg"},{"id":130821,"title":"Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini: juegan por las semifinales del US Open 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/nadal-vs-berrettini-vivo-online-directo-via-espn-juegan-semifinales-us-open-2019-live-sports-event-nczd-130821","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71975ed8cbd.jpeg"},{"id":130880,"title":"Diego Rebagliati: \"La posesi\u00f3n de bal\u00f3n ante Ecuador fue in\u00fatil, ese 'tiki-taka' insoportable no sirve para nada\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-posesion-balon-ecuador-inutil-tiki-taka-sirve-dijo-diego-rebagliati-130880","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d725fac2f09f.jpeg"},{"id":130836,"title":"Horarios, guia TV y canales del M\u00e9xico vs. Estados Unidos EN VIVO por partidazo amistoso 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-estados-unidos-vivo-online-fecha-horarios-canales-tudn-televisa-univision-tv-azteca-canal-5-directv-bein-sports-metlife-stadium-amistoso-fifa-2019-nueva-jersey-estados-unidos-130836","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71ae9c10d2a.jpeg"},{"id":130879,"title":"My Hero Academia: este ser\u00eda el traidor de la Academia U.A. y se encuentra en la Clase 1-A","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/my-hero-academia-seria-traidor-academia-u-encuentra-clase-1-nnda-nnlt-130879","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d7262db8fe0d.jpeg"},{"id":130807,"title":"Colombia vs. Brasil: horarios, canales y c\u00f3mo ver hoy desde Miami por Amistoso Internacional 2019 | GU\u00cdA TV","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-brasil-vivo-directo-online-via-caracol-globo-directv-horarios-canales-hard-rock-stadium-miami-amistoso-internacional-2019-130807","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d725e93029e9.jpeg"},{"id":130877,"title":"Ya lo gan\u00f3 todo con el Bar\u00e7a y busca nuevos aires: el crack que quiere seguir los pasos de 'CR7' en Italia","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-2019-crack-quiere-seguir-pasos-cristiano-ronaldo-jugar-juventus-130877","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d72552443a19.jpeg"},{"id":130871,"title":"Per\u00fa vs Congo EN VIVO: sigue el segundo partido de la bicolor en el Mundial de V\u00f3ley Sub 18 de Egipto","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-vivo-peru-vs-congo-vivo-directo-online-juegan-mundial-voley-sub-18-egipto-130871","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71e3c4ab4d6.jpeg"},{"id":130862,"title":"Colombia vs. Brasil v\u00eda Caracol: con Neymar, sigue EN DIRECTO este amistoso por fecha FIFA","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/colombia-vs-brasil-vivo-caracol-globo-futbol-gratis-online-fecha-fifa-viernes-6-septiembre-sport-tv-alineaciones-estadisticas-neymar-vinicius-junior-hard-rock-stadium-miami-co-br-nnda-nnrt-130862","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71ce1279ce4.jpeg"},{"id":130866,"title":"Espa\u00f1a vs. Italia EN VIVO: se miden por la segunda fase del Mundial de B\u00e1squet desde China","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/espana-vs-italia-vivo-directo-online-via-directv-sports-sigue-partido-segunda-fase-grupos-mundial-basquet-fiba-china-2019-gimnasio-wuhan-130866","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71d2235a7a3.jpeg"},{"id":130864,"title":"Argentina vs. Venezuela EN VIVO: juegan EN DIRECTO por la segunda fase del Mundial de B\u00e1squet de China","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/argentina-vs-venezuela-vivo-directo-online-via-directv-sports-tv-publica-tyc-sports-juegan-segunda-fase-grupo-mundial-basquet-china-fiba-basketball-world-cup-fiba-live-scores-event-foshan-nczd-130864","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71d690ce22a.jpeg"},{"id":130876,"title":"Siguen las buenas noticias para Beto: convocado ante Albacete y debutar\u00eda oficialmente en el 'D\u00e9por'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/beto-da-silva-deportivo-coruna-peruano-figura-lista-convocados-albacete-debutaria-oficialmente-seleccion-peruana-130876","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d724d8c5c138.jpeg"},{"id":130875,"title":"Messi hace sudar fr\u00edo al Bar\u00e7a: preocupaci\u00f3n en la directiva por su salida en junio 2020 (y gratis)","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-lionel-messi-preocupacion-instalado-directiva-contrato-junio-2020-130875","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d7244c182e2e.jpeg"},{"id":130874,"title":"\u00a1Alerta! Entorno de Messi confirma fin de contrato en 2020, se ir\u00eda gratis, pero deja luz de esperanza","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-contrato-fc-barcelona-entorno-confirma-acaba-2020-iria-gratis-hay-esperanza-130874","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d7244313f3bc.jpeg"},{"id":130828,"title":"Vuelta a Espa\u00f1a 2019 EN VIVO: sigue la Etapa 13 de la carrera rumbo a Los Machucos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/vuelta-espana-2019-etapa-13-vivo-directo-online-via-espn-3-sigue-carrera-bilbao-machucos-colombianos-miguel-angel-lopez-nairo-quintana-rigoberto-uran-live-sports-event-nczd-130828","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71a0a1b5788.jpeg"},{"id":130873,"title":"\u00a1Nos fuimos de cara!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/cara-130873","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d723975abad8.jpeg"},{"id":130819,"title":"El XI ideal de los 'prestados' a LaLiga Santander 2019-20 [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/once-cedidos-laliga-santander-2019-20-fotos-130819","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d719e10b95b7.jpeg"},{"id":130872,"title":"\"Joker\": \u00bfla pel\u00edcula contiene escenas post-cr\u00e9ditos?","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/joker-escenas-post-creditos-joaquin-phoenix-guason-enemigo-batman-dc-nnda-nnlt-130872","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71e7c41fb4b.jpeg"},{"id":130493,"title":"\u00a1Para el olvido! Argentina y Chile igualaron 0-0 en el Memorial Coliseum","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina-vs-chile-vivo-amistoso-fecha-fifa-horarios-canales-tv-directo-lautaro-martinez-alexis-sanchez-tyc-sports-cdf-hd-angeles-memorial-coliseum-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-130493","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71d5821ff80.jpeg"},{"id":130616,"title":"Argentina vs Chile: as\u00ed jugaron en el Memorial Coliseum por amistoso de Fecha FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-fecha-dia-horarios-canales-tv-publica-tyc-sports-mega-fox-sports-cdf-premium-directo-online-amistoso-internacional-2019-angeles-estados-unidos-130616","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71e1866edf6.jpeg"},{"id":130622,"title":"\u00a1Un somn\u00edfero! Chile y Argentina igualaron sin goles en Los \u00c1ngeles por amistoso FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-directo-online-transmision-via-tyc-sports-cdf-premium-mega-fox-sports-univision-tv-publica-chilevision-amistoso-2019-fecha-fifa-memorial-coliseum-angeles-nczd-130622","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71e184de114.jpeg"},{"id":130615,"title":"\u00a1No se hicieron da\u00f1o! Argentina y Chile empataron en el Memorial Coliseum de Los \u00c1ngeles","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-argentina-vivo-hora-juegan-online-directo-chilevision-cdf-tyc-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-130615","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71dbe9a3988.jpeg"},{"id":130612,"title":"Mira las mejores im\u00e1genes del duelo entre Argentina y Chile en Los \u00c1ngeles por amistoso internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tyc-sports-tv-publica-chilevision-cdf-vivo-argentina-vs-chile-directo-angeles-memorial-sports-arena-online-stream-live-amistoso-internacional-130612","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71dbe8b2495.jpeg"},{"id":130869,"title":"Ricardo Gareca sobre permiso a Paolo Guerrero: \"Me llam\u00f3 cuatro veces y a la cuarta acced\u00ed\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-permiso-paolo-guerrero-me-llamo-cuatro-veces-cuarta-accedi-130869","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71dc6f9b58d.jpeg"},{"id":130868,"title":"IFA 2019: LG renueva sus smartphones de la linea K y lanza el K40s y K50s","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/ifa-2019-lg-renueva-smartphones-linea-k-lanza-k40s-k50s-celulares-berlin-viral-nnda-nnrt-130868","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71dabe3c21d.jpeg"},{"id":130867,"title":"Jorge C\u00e9lico tras la victoria de Ecuador: \"No sufrimos con Per\u00fa\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-jorge-celico-califico-buen-rival-blanquirroja-victoria-amistoso-nczd-130867","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71d7a63d00f.jpeg"},{"id":130852,"title":"\u00a1No parar\u00e1s de re\u00edr! Los divertidos memes que dej\u00f3 la derrota de Per\u00fa ante Ecuador","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-divertidos-memes-dejo-derrota-bicolor-tricolor-fotos-130852","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71bf9c67ac6.jpeg"},{"id":130859,"title":"Christian Cueva hizo mea culpa: \"La parte f\u00edsica y mental tengo que trabajarla mucho\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-christian-cueva-parte-fisica-mental-trabajarla-130859","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71ce666939a.jpeg"},{"id":130858,"title":"No fue nadie: as\u00ed de desolador luce el estadio en Los \u00c1ngeles del Argentina vs Chile por amistoso FIFA [FOTO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-desolador-luce-estadio-memorial-coliseum-angeles-amistoso-fifa-130858","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71cdc7d8620.jpeg"},{"id":130679,"title":"\u00a1Hizo respetar la casa! Honduras venci\u00f3 a Puerto Rico por Amistoso Internacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/honduras-vs-puerto-rico-vivo-online-directo-telesistema-televicentro-directv-tudn-tv-azteca-univision-amistoso-internacional-fifa-estadio-nacional-egucigalpa-nczd-130679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71bde5e7ae2.jpeg"},{"id":130865,"title":"IFA 2019: TCL Communication presenta sus nuevos smartphones Alcatel","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/ifa-2019-tcl-communication-presenta-nuevos-smartphones-alcatel-celulares-viral-berlin-nnda-nnrt-130865","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71d1e40473e.jpeg"},{"id":130860,"title":"\u00a1Se hizo extra\u00f1ar! La brutal atajada de Bravo para evitar el 1-0 de Dybala en amistoso internacional [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-bravo-brutal-atajada-evitar-1-0-dybala-amistoso-internacional-video-130860","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71ce7f8fc44.jpeg"},{"id":130861,"title":"Gabriel Costa tras su debut en la 'bicolor': \"Mis compa\u00f1eros son unos cracks\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-mis-companeros-son-cracks-dijo-gabriel-costa-debut-bicolor-130861","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71b1a4eaa66.jpeg"},{"id":130863,"title":"Hermosa 'pincelada': Lo Celso dej\u00f3 en rid\u00edculo a Sagal en el Argentina vs Chile con tremendo 'ca\u00f1o' [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-brutal-cano-celso-sagal-angeles-amistoso-fifa-video-130863","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71cf7aebbde.jpeg"},{"id":130856,"title":"Ricardo Gareca tras la derrota: \"Ecuador no nos super\u00f3 en el juego\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ecuador-supero-juego-dijo-ricardo-gareca-130856","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71c6cc00e1f.jpeg"},{"id":130857,"title":"IFA 2019: Motorola presenta el Moto E6 Plus color rojo con doble c\u00e1mara","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/ifa-2019-motorola-presenta-moto-e6-plus-color-rojo-doble-camara-celulares-berlin-viral-130857","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71cb62d95bc.jpeg"},{"id":130855,"title":"Carlos Zambrano: \"La mayor\u00eda de las selecciones ya saben c\u00f3mo jugamos y por eso se meten atr\u00e1s\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-carlos-zambrano-mayoria-selecciones-jugamos-meten-130855","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71c80bedb4f.jpeg"},{"id":130854,"title":"\"Ecuador le gan\u00f3 al subcampe\u00f3n de Am\u00e9rica\": la reacci\u00f3n de la prensa 'norte\u00f1a' tras victoria ante Per\u00fa","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-informan-medios-ecuatorianos-victoria-blanquirroja-fotos-nczd-130854","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71c5d63d999.jpeg"}]