Netflix ha explorado un nuevo horizonte con el anime japonés. Uno de los favoritos de la comunidad es “Nanatzu no Taizai” o como es conocido en occidente “Seven Deadly Sins” o los “Siete Pecados Capitales”.

Actualmente, esta serie prepara el estreno de su cuarta temporada en la plataforma. Tras el estreno del primer tráiler oficial de estreno, Netflix ha compartido el primer póster en donde ya se adelanta detalles de la trama.

En el primer plano se ve a Elizabeth con sus alas de la raza de los dioses y a Melodias completamente transformado en demonio, ambos intentando darse la mano en una escena de guerra.

Este es el paso previo al final de la historia. Recordemos que el manga ya está próximo a su cierre, así que no te puedes perder la revelación acerca de la naturaleza de esta relación prohibida entre un demonio y una diosa.

“The Seven Deadly Sins” temporada 5: fecha de estreno de la nueva temporada de “Nanatsu no Taizai”

El anime le ha puesto el siguiente nombre a la siguiente temporada: ‘Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan’ (‘The Seven Deadly Sins: Anger’s Judgment’ o ‘Los siete pecados capitales: Juicio de la furia’).

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “THE SEVEN DEADLY SINS”?

Inicialmente la nueva temporada del anime The Seven Deadly Sins se programó para octubre del 2020. Lamentablemente, esta producción también se vio afectada por el coronavirus y se retrasó hasta el 2021.

E la web oficial de la productora, se anunció que posiblemente llegue la siguiente temporada en enero del 2021, esto quiere decir que a Netflix llegaría a mediados de ese año.

La cuarta temporada cubrió 31 capítulos del manga, así que todavía hay una gran cantidad de historia por cubrir. Sin embargo, aún no hay muchos detalles sobre la trama de la próxima tanda de episodios de “Nanatsu no Taizai”.

Uno de los temas que quedaron pendientes es la consigan de Ban de encontrar a Meliodas y llevarlo a casa en Brittonia, pero ya que el tiempo pasa de manera diferente en el purgatorio ¿cuántas décadas, siglos o milenios pasarán antes de que esto suceda?

Ban al ser inmortal es el único miembro de los Siete Pecados Capitales, además de Meliodas, que tiene la posibilidad de sobrevivir al purgatorio. Pero pasar tanto tiempo en purgatorio probablemente lo vuelva más fuerte.

Como se menciona en ‘What’s on Netflix’, en Britannia se ha formado una nueva alianza entre el Clan de la Diosa, el Clan de las Hadas, el Clan Gigante y los humanos, iniciando así una segunda guerra santa que tiene el objetivo de acabar con el Clan Demonio de una vez por todas.

Sin embargo, el huevo gigante que Meliodas tiene en el cuerpo continúa manifestándose, y cuando eclosiona Meliodas al parecer despierta como el nuevo Rey Demonio.