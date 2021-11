Netflix hace unos años atrás optó por ‘poner sus fichas’ en el anime japonés. Esta apuesta le trajo nuevos jóvenes usuarios, quienes se disfrutaron de populares obras como The Seven Deadly Sins y Naruto.

Recientemente, la plataforma habilitó Cowboy Beebop a modo de promoción para la siguiente serie live-action que se estrenará el 19 de noviembre de este año. Otro anime que ha tomado especial popularidad es Komi-san no puede comunicarse.

En lo que resta de 2021 y en 2022 continuarán los estrenos de animes en la plataforma. Durante el evento Netflix Festival Japan, la compañía compartió la lista de todas las producciones y versiones live-action que se estrenarán en el futuro.

Nuevo animes de Netflix (2021-2022)

–JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean (1 de diciembre de 2021)

–The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh (2022).

–Kakegurui Twin (agosto 2022).

–The Orbital Children (28 de enero de 2022).

–Tiger & Bunny 2 (abril 2022).

–Detective Conan: The Culprit Hanazawa y Detective Conan: Zero’s Tea Time (por confirmar).

–Aggretsuko Temporada 4 (16 de diciembre de 2021).

-Kotaro Lives Alone (2022).

–Vampire in the Garden (2022).

–Ultraman Temporada 2 (2022).

–Rilakkuma’s Theme Park Adventure (2022).

Adaptaciones live-action

–Love Like The Falling Petals (película, estreno 23 de marzo de 2022).

–Alice in Borderland Temporada 2 (serie, 2022).

–First Love (serie, 2022).

–Yu Yu Hakusho (serie, 2023).

–Once Upon a Crime (película, por confirmar).

–Love is Blind: Japan (sin guión, serie, febrero de 2022).

–Last One Standing (sin guión, serie, marzo de 2022).

–Toma Ikuta (documental, verano de 2022).

–Gundam (película, sin fecha).

A su vez, aprovecharon para agradecer a la comunidad por la aceptación que tienen los animes en la plataforma. The Seven Deadly Sins, Record of Ragnarok y Ruroni Kenshin: The Beginning han logrado meterse dentro del top 10 de producciones en más de 50 países.

“Nuestra próxima gran apuesta es expandir los largometrajes. Japón es el hogar de un talento extraordinario que da forma a la historia cinematográfica del mundo. Con creadores tan diversos como aquellos con los que trabajamos hoy, estamos entusiasmados de desempeñar un papel en la historia de los grandes talentos locales que encuentran sus voces y las transmiten al público de todas partes”, detallaron enla conferencia.

