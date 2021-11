Netflix prepara versión live action de “Yu Yu Hakusho”

Siguen las adaptaciones. Ya hemos hablado de los actores que harán la versión live action de One Piece, ahora es turno de hablar sobre la apuesta de Netflix por Yu Yu Hakusho, el recordado manga creado por Yoshihiro Togashi.

Yu Yu Hakusho cuenta la historia de Yusuke Urameshi, un joven muy problemático que se sacrificó para salvar a un niño. Una vez en el más allá, le ofrecen la posibilidad de volver a la vida como un detective de actividades sobrenaturales. Es así como la aventura cobra forma y atrajo a miles de seguidores en todo el mundo, especialmente cuando el manga se adaptó a la televisión en la década de 1990.

La serie live action de Yu Yu Hakusho estará disponible en la plataforma en diciembre de 2023. Se desconoce quiénes serán los actores que encarnarán a los personajes principales.

Mientras tanto, los seguidores del anime pueden esperar el estreno del live action Cowboy Bebop en noviembre. El proyecto One Piece recién verá la luz en 2022 y su elenco ha sido anunciado en redes sociales.

NETFLIX | Animes por estrenar (2021-2022)

En lo que resta de 2021 y en 2022 continuarán los estrenos de animes en la plataforma. Durante el evento Netflix Festival Japan, la compañía compartió la lista de todas las producciones y versiones live-action que se estrenarán en el futuro.

–JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean (1 de diciembre de 2021)

–The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh (2022).

–Kakegurui Twin (agosto 2022).

–The Orbital Children (28 de enero de 2022).

–Tiger & Bunny 2 (abril 2022).

–Detective Conan: The Culprit Hanazawa y Detective Conan: Zero’s Tea Time (por confirmar).

–Aggretsuko Temporada 4 (16 de diciembre de 2021).

-Kotaro Lives Alone (2022).

–Vampire in the Garden (2022).

–Ultraman Temporada 2 (2022).

–Rilakkuma’s Theme Park Adventure (2022).

