Netflix: ‘The Witcher’ tendrá una serie animada.

El día de ayer por la mañana comenzaron a circular rumores basado en un posible anime de ‘The Witcher’, basándose en su reciente éxito en la plataforma Netflix, la cual fue protagonizada por Henry Cavill. Sin embargo, el día de hoy fue confirmada esta noticia.

El anime ya se encuentra en producción, de hecho, tendrá como nombre ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, que se basará en un nuevo peligro en el continente. Eso es lo único que se sabe sobre su sinopsis.

En esta producción seguirán Lauren Schmidt Hissrich y Beau DeMayo, dos de los guionista y productores de la famosa serie de Netflix. Además, el estudio surcoreano Mir, quien también produjo la serie ‘The Legend of Korra’ de Nickelodeon.

Habrá que ver el estilo que tendrá ‘The Witcher’ en su primer anime. Por otro lado, ‘Devil May Cry: The Animated Series’ se prepara para su estreno oficial el próximo 1 de febrero en Netflix, la cual coincide con las primeras películas del estudio Ghibli.