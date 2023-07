No es un secreto que “One Piece” es una de las historias más populares en la actualidad, no solo por los últimos episodios del Arco del País de Wano en Crunchyroll, sino también por el live action que desarrolla Netflix y se inspira en el manga creado por Eiichiro Oda.

En las últimas semanas, los amantes del anime se han dirigido al cierre de temporada con la esperanza de ver el despertar del Gear 5, el impresionante poder con el que tendrá la posibilidad de acabar con Kaido, que no solo lo ha derrotado, sino que se dirige a exterminar al resto de la alianza.

El gran poder de Kaido se impondrá al ataque de Luffy en el episodio 1070 (Foto: Crunchyroll)

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1070 DE “ONE PIECE”?

El nuevo episodio está titulado “¿¡La derrota de Luffy!? La determinación de los demás” y seguirá el combate contra Kaido, la cual marcará al personaje principal, quien no podrá seguir y solo un milagro, o alianzas inesperadas, podrán salvarlo.

La distracción de Guernica le dio la ventaja a Kaido para su victoria, pese a que esto no le gustó al emperador, que acaba con el agente y se dirige a exterminar al resto de la alianza. Su intención es no dejar a nadie con vida en venganza por lo que hicieron con su castillo. Con el ejército intentando huir, Luffy deberá reunir fuerza para salvar a su amigos atrapados en Onigashima.

Los amantes del manga y anime se encuentra a la espera de la transformación de Luffy al Gear 5. Cabe destacar que han pasado 18 años desde que Luffy consiguió pasar al Gear 2, por lo que, con el final de la serie cada vez más cerca, este sería la última vez que el personaje consigue un power up.

Como se recuerda, en el episodio anterior, el 1069 en la cronología de “One Piece”, titulado “Solo puede ganar uno, Luffy vs Kaido”, también se llevó a cabo la lucha de Raizo y Fukurokuju en medio de las llamas. Pese a la larga duración, terminó siendo este último quien cayó ante la fuerza mental, por lo que el Oniwabanshu de Orochi ya no existía. Mientras tanto, Guernica consiguió derribar a X-Drake empleando la Finger Pistol para poner a dormir a la Supernova.

En el capítulo 1070 del anime de "One Piece", Luffy quedará a punto de de conseguir el Gear 5 (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO VER EL EPISODIO 1070 DE “ONE PIECE”?

El nuevo episodio de la serie creada por Eiichirō Oda llegará a las pantallas el próximo domingo 30 de julio de 2023. De acuerdo con la programación de Crunchyroll, se estrena en Latinoamérica y España en este horario:

España: 10:00 am.

México: 3:00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 4:00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 5:00 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 6:00 a. m.

Japón: 9:30 a.m.

"One Piece" se encuentra en el Arco del País de Wano (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1070?

Cada nuevo episodio de “One Piece” se emite a través de Crunchyroll, la plataforma de streaming dedicada al anime que cuenta con diversos planes y niveles.

Cabe destacar que los usuarios con una cuenta gratuita deberán esperar dos semanas para ver el episodio 1070 con los subtítulos originales. Caso contrario, la plataforma cuenta con los siguientes planes:

Plan Fan (19 soles mensuales): 1 dispositivo a la vez

Plan Mega Fan mensual (21 soles mensuales): hasta 4 dispositivos a la vez

Mega Fan anual (225 soles): plan por año