One Piece, junto a Dragon ball y Attack on titan, son de los animes más populares del momento. La serie de Eiichiro Oda comenzó a emitirse en 1999 y continúa su emisión en televisión y en diferentes plataformas como Crunchyroll.

Actualmente, el anime ha comenzado a compartir los primeros episodios en Netflix y llegarán muchos más en el 2021. Según la plataforma, desde febrero de este año, comenzarán a compartir más capítulos.

Específicamente, se ha programado el estreno para el 12 de febrero. One Piece: Alabasta; One Piece: Chopper en la isla de invierno y One Piece: La Gran Ruta Marítima estarán disponibles desde la fecha indicada.

Recuerda que también el manga está en emisión luego de que se haya tomado un descanso el creador a finales del 2020.

Más animes en Netflix

Así habló Kishibe Rohan - 18 de febrero de 2021

Invasión en las alturas- 25 de febrero de 2021

TIGER & BUNNY- 28 de febrero de 2021

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

“One Piece” 1000, Big Mom y Kaido vs Luffy: esto pasó en el capítulo más esperado de la serie

QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 1000 DEL MANGA DE “ONE PIECE”?

El capítulo 1000 se titula “Mugiwara No Luffy”, y ve a Luffy llegando frente a Shishilian con sus demás compañeros que habían limpiado el camino para él. Mientras tanto, a Momonosuke le entregan el diario de su padre Oden, y se lo agradece a Yamato a la vez que recuerda lo que dijo en el pasado con Ace.

Ellos hablaron de Luffy cuando comentó que sería el Rey de los Piratas, algo que Yamato ya había escuchado antes del mismísimo Gol D. Roger, por lo que no tenía motivos para burlarse de los sueños de alguien que estaba seguro de serlo y que, por lo que ha visto, lo conseguiría algún día.

Yamato también relaciona todos los eventos del pasado mientras Luffy sigue avanzando por su parte, mencionando que Oden había descrito un futuro similar cuando lo conoció. “Dentro de veinte años, la próxima generación de poderosos piratas serán quienes dirijan la siguiente era. ¡Llegarán al “Nuevo Mundo” y si muero... ¡Entonces serán ellos quienes derroten a Kaido!”, dijo.

Mientras Kaido y Big Mom avanzan hacia Luffy que había llegado ante ellos, comentan las cosas que les hizo a cada uno. Ignorándolos, él va a ayudar a Kin’emon, pidiendo disculpas por la tardanza. Luffy ve a todos los amigos de Oden vencidos y gravemente heridos, mientras estos piden disculpas por no haber dado la talla en la batalla.

Kaido entonces va a atacar a Luffy y rápidamente este pide que Torao los teletransporte a otro lugar y esquiva el golpe de Kaido. Sin pensarlo dos veces, levanta su puño, activa el Gear Third y lanza una nueva técnica: La Gomu Gomu no Red Rock. Este ataque es tan poderoso que envía a Kaido al suelo.

Luffy reafirma que será él quien se convierta en el rey de los piratas, mientras mira desafiante a sus dos adversarios. Ambos se quedan atónitos por el poder del Sombrero de Paja y el capítulo 1000 termina de esa forma. Ahora, los fans esperan con ansias el siguiente episodio para ver el resultado final de esta gran pelea.