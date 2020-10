Normalmente, el creador de One Piece, Eiichiro Oda, programa todas sus vacaciones del año para no interrumpir la publicación del manga. No obstante, recientemente, se anunció que la salud del mangaka se ha complicado y que se forzará una pausa.

Por supuesto, los fan reaccionaron preocupados por la salud del mangaka. No obstante, él mismo comunicó que regresará pronto, específicamente el 16 de octubre, y que está preparando una página a color. Así que no sería algo que ponga en riesgo su vida.

“Gracias por leer siempre One Piece. Debido a la repentina enfermedad del creador, One Piece se tomará un descanso esta semana. Nos disculpamos profundamente con los lectores que esperan ansiosamente,”, se lee en parte del comunicado de los encargados de la publicación del manga.

“En el memo, dice que One Piece debería publicarse esta semana, pero como no hay mucho tiempo, no cambiamos eso y por eso, lo sentimos profundamente. Planeamos publicar One Piece con una bolsa de colores en WJ46 el 17 de octubre. Continúe apoyando One Piece.”, añade el comunicado.

One Piece: final del anime y el manga ya tiene fecha según Eiichiro Oda

One Piece marcó el objetivo del protagonista para cerrar su historia pero el camino ha sido sumamente largo. El manga creado por Eiichiro Oda se publicó en 1997 y junto a Dragon Ball son dos de las obras japonesas más longevas. Mismo camino ha seguido el anime de D. Luffy.

La gran pregunta que se hace la comunidad es ¿cuándo acabará el anime o el manga en su defecto? Recordemos que Oda es sumamente meticuloso y estricto con su trabajo y siempre mantiene al manga delante de la historia del anime.

Pues en gosto, el medio Kotaku reportó que el mangaka tuvo una aparición en la televisión japonesa en donde respondió acerca de la fecha en la que terminará oficialmente su obra.

“En cuatro a cinco años”, explicaba Oda. Esta es una declaración del 2020 pero recordemos que en el 2014 comentó que podía seguir dibujando One Piece por más de una década. ¿Será que lo tenía todo planeado?

El desenlace de One Piece será sumamente interesante según el mangaka y añadió que su editor principal, Satoshi Ono, ya conoce el destino de Luffy y sus amigos piratas. Cabe resaltar que este gran final solo se ha revelado a un puñado de gente que ha sabido guardar muy bien el secreto.