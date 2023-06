“One Piece” sorprendió a sus fans al confirmar, por medio de su creador Eiichiro Oda, que dejará de emitirse durante un mes, para que arrancará en junio e inicialmente preocupó a la teleaudiencia del manga.

Muchos seguidores del manga se preocuparon por las causas de esta para, especulando con que habrían algunos problemas en la producción. Sin embargo, su propio creador, Eiichiro Oda, reveló que los motivos están lejos de ello.

EIICHIRO ODA REVELA POR QUÉ ONE PIECE DEJARÁ DE VERSE UN MES

El propio creador del manga, Eiichiro Oda, hizo una publicación dirigida a los seguidores de “One Piece” para aclarar las razones de la pausa, la cual se dará porque necesita operarse de los ojos desde hace un año. Esto debido a que padece astigmatismo y está interfiriendo en su trabajo, por lo que necesita intervenirse con urgencia.

“Bromas aparte... estaba claro que tenía un astigmatismo muy malo. Todas las cosas me parecen borrosas. Es algo que entorpece mi trabajo. Así que desde el año pasado, he estado en conversaciones con mis editores. Me dijeron que lo hiciera, ¡así que volveré dentro de un rato con un nuevo aumento de la potencia de la vista!”, indicó.

La reacción de los fanáticos fue bastante comprensiva hacia Oda, pues algunos le desearon una pronta recuperación y otros le auguraron éxito en su intervención, ya que esperan tener de vuelta a su manga favorito.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ LA PAUSA DE “ONE PIECE” EN LAS PANTALLAS?

“One Piece” estará en pausa luego de ser estrenada el 11/12 de junio, lo que significa que no podrá verse hasta el 18 de julio, lo que haría que quede un capítulo antes de la para.

El lado bueno es que la pausa permitirá que los fanáticos puedan ponerse al día con la serie si todavía están retrasados en los capítulos. Cabe señalar que el manga también puede encontrarse en Manga Plus y en librerías de forma física.