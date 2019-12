One Punch Man finalizó con la derrota de Garou y la muerte del cienpiés a manos de Saitama. Habrá que esperar, aparentemente, unos cuantos años más para la llegada de la siguiente temporada.

Mientras tanto, Bandai Namco prepara el lanzamiento de One Punch Man: A Hero Nobody Knows para el 28 de febrero del 2020. A su vez, llegará una OVA de corta duración que contará las divertida vacaciones de Saitama y su discípulo Genos.

La web oficial de la segunda temporada ha compartido un clip completo de esta extensión del anime. Esta OVA estará incluida en el cuarto volumen en formato físico de la serie.

El título de esta producción es “#04: Game to Rival-tachi” y tiene una duración de 10 minutos. En el clip se ve los protagonistas a punto de ingresar a un concurso llamado Wild Animals.

