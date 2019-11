Mientras que el anime de “One Punch Man” culminó su segunda temporada del anime el pasado julio, su manga no se ha detenido en sus publicaciones. La saga de la ‘Asociación de Monstruos’ tuvo un nuevo capítulo que se publicó a través de Viz Media con Saitama teniendo algo de acción contra varias bestias de la asociación.

Los últimos capítulos se han concentrado en el paso de los héroes de Clase S luchando contra los monstruos más poderosos del lugar, pero el manga 106 (en la versión japonesa fue el número 108) cumple la promesa de Saitama luchando contra el 'Rey de los Monstruos’ Orochi.

Los seguidores de “One Punch Man” han esperado por mucho tiempo este momento, ya que esperaban ver una verdadera pelea entre ambos poderosos personajes que le haga justicia al límite que Saitama tiene como luchador. Sin embargo… esto no sucedió.

Saitama vs Pochi. El héroe derrotó al can monstruoso de un solo golpe (Foto: Viz Media)

En el manga se ve como Orochi desafía directamente a Saitama, viéndose como las células de monstruo dentro de su cuerpo comenzaban a excitarse por estar frente un fuerte oponente. Incluso se sorprende de que Pochi (también conocido como ‘Overgrown Rover’) le tema a este héroe, quien ha sido el responsable de muchas bajas en las líneas de los monstruos más fuertes de la asociación.

Por su parte, Saitama se encuentra agotado de escuchar tantas introducciones y nombres de transformaciones por las cuales Orochi estaba pasando. El cuerpo de su enemigo cambia numerosas veces hasta alcanzar su forma final y lanzarle un enorme rayo de energía.

El héroe solo atina a comentar que está cansado de escuchar a sus oponentes decir cualquier cosa ya que solo los derrota con un solo golpe. Orochi entonces le lanza rayos, cabezas de dragón, fuego y otros poderes, pero es inútil.

Saitama derrota a Orochi de un solo golpe (Foto: Viz Media)

Muchos pensaron que la pelea entre ambos duraría un poco más por toda la introducción que tuvo el 'Rey de los Monstruos’ en la pelea contra Saitama, aunque al final este lo termina derrotando con un simple puño normal.

Después de tanta espera en la saga que alababa la fuerza de Orochi, ver al monstruo derrotado con un solo golpe es realmente sorprendente. Es, por lejos, el más grande enemigo que el manga ha presentado hasta ahora, y muchos esperan que haya un verdadero reto para Saitama en el futuro.

Se sabe que algo o alguien desafiará a Saitama en algún momento, pero en definitiva no serán estos monstruos. ¿Qué hará ahora la ‘Asociación de Monstruos’ si su líder ha fallecido? ¿Huirán o todos serán eliminados por los héroes? Solo los lectores del manga en japonés y de la webserie de ‘One’ saben la respuesta.

Lo que si es cierto es que Saitama permanece como el personaje más poderoso de “One Punch Man”, un título que él estaría dispuesto a ceder con tal que pueda luchar con alguien durante un tiempo al igualar sus fuerzas.