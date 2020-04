Disney Plus va ganando terreno con sus series y películas exclusivas. No obstante, Netflix no se ha quedado con los brazos cruzados y ha anunciado importantes estrenos de series y películas. Pocos se esperaban que firmarían un acuerdo con The Pokémon Company.

Hace solo unas semanas, se estrenó en Netflix la película de animación 3D de Mewtwo y ahora han anunciado que los nuevos capítulos del anime de Ash Ketchum. Se trata de un acuerdo con The Pokémon Company para emitir las siguientes temporadas.

Por lo pronto, ya se comparten los videos promocionales de la temporada 23, la cual se estrenará el 12 de junio en la plataforma. Esta nueva tanda de capítulos estarán bajo el título de Pokémon Journeys: The Serie. Cada trimestre se estrenarán nuevos episodios.

“El Entrenador Pokémon Ash Ketchum tiene un nuevo plan: ¡ver el mundo! Pero primero, él y su compañero Pikachu se dirigen a la apertura del Laboratorio Cerise, una instalación de investigación dedicada a descubrir los misterios de Pokémon en cada región. Ash se encuentra con Goh, otro chico con una curiosidad ilimitada sobre Pokémon, y ambos están encantados cuando el profesor Cerise les pide que se conviertan en investigadores oficiales. Con Ash tan decidido como siempre a convertirse en un Pokémon Master, y Goh con el objetivo de atrapar a uno de cada Pokémon (incluido el Mythical Mew), nuestros héroes se embarcarán en la aventura y la emoción mientras exploran el amplio mundo de Pokémon. “Pokémon Journeys: The Series” llega el 12 de junio, ¡solo en Netflix!”, se lee en la descripción del video.