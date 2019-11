Tras 20 años de emisión de Pokémon en televisión, por primera vez vemos que Ash logra ganar su primera liga. Esto se dio en la última temporada de Sun & Moon, junto con la llega de las criaturas de Alola.

No obstante, las aventuras de este personaje no han acabado. The Pokémon Company todavía tiene planes para la franquicia. El 15 de noviembre de habilitará la descarga de “Pokémon: Espada y Escudo”, mientras que TV Tokyo prepara todo para el estreno de la nueva temporada del anime.

Recientemente, se han comenzado a compartir los avances de la serie. Ash cambiará de apariencia una vez más y contará con un nuevo llamado Gou o Go y estará acompañado de uno de los iniciales de la región Galar: Scorbunny.

A su vez, ya se comparte en redes sociales una nueva foto de la siguiente temporada de Pokémon en donde vemos todos los trofeos y logros del personaje. Como se puede ver, exhibe en su casa el de la Liga Alola. Lo que sorprende es que tras 20 años ha ganado muy poco y capturado demasiados Pokémon.

Pokémon: ¡no era una ilusión! Ash sí gano la Liga Pokémon y guarda el trofeo en casa. (Foto: TV Tokyo)