Hasta que tuvimos que decirle adiós a Ash Ketchum. La serie animada Pokémon no será igual sin el mítico personaje que inició su aventura desde 1997 y, por fin, se ha vuelto el campeón del mundo que tanto anhelaba ser. ¿Qué viene después de su despedida?

Lo cierto es que el éxito de Pokémon debería continuar luego de más de dos décadas. Como no podía ser de otra manera, la historia continuará con otros nuevos personajes que buscarán ser el mejor entrenador.

Uno de los nuevos protagonistas es Liko, una joven entrenadora de la región de Paldea, y estará acompañada de un Sprigatitto. Roy es otro entrenador que también se suma a la aventura. En vez del Profesor Oak, será el Profesor Friede el responsable de guiar a los muchachos y cuyo compañero es un Pikachu que se hace llamar Capitán Pikachu.

Según el adelanto de las nuevas aventuras de Pokémon sin Ash, Liko tiene un pendiente clave que desarrollará la historia principal y Roy posee una pokéball misteriosa. También sabemos que Liko se caracteriza por ser curiosa y aventurera, mientras Roy busca enfrentar a todos los maestros Pokémon.

La nueva serie de Pokémon arrancará en Japón el 14 de abril con un episodio especial de una hora. El lanzamiento oficial para el resto del mundo aún no tiene fecha oficial.

Lista de ganadores de The Anime Awards 2023

Anime of the Year (Anime del Año) - Cyberpunk: Edgerunners

Best Action (Mejor Anime de Acción) - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Animation (Mejor Animación) - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Anime Song (Mejor Canción de Anime) - “The Rumbling” SiM, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Character Design (Mejor Diseño de Personajes) - Akira Matsushima, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Comedy (Mejor Anime de Comedia) - SPY x FAMILY

Best Continuing Series (Mejor Serie En Curso) - ONE PIECE

Best Director (Mejor Director) - Haruo Sotozaki, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Drama (Mejor Anime de Drama) - Attack on Titan Final Season Part 2

Best Ending Sequence (Mejor Ending) - “Comedy,” Gen Hoshino, SPY x FAMILY

Best Fantasy (Mejor Anime de Fantasía) - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Film (Mejor Filme) - JUJUTSU KAISEN 0

Best Main Character (Mejor Personaje Principal) - Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

Best New Series (Mejor Serie Nueva) - SPY x FAMILY

Best Opening Sequence (Mejor Opening) - “The Rumbling” SiM, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Original Anime (Mejor Anime Original) - Lycoris Recoil

Best Romance (Mejor Anime Romántico) - Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

Best Score (Mejor Banda Sonora) - KOHTA YAMAMOTO y HIROYUKI SAWANO, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Supporting Character (Mejor Personaje Secundario) - Anya Forger, SPY x FAMILY

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Español Latino) – Alejandro Orozco, Gyutaro, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Castellano) – Jaime Pérez de Sevilla, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Portugués) – Nina Carvalho, Anya Forger, SPY x FAMILY

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Inglés) – Zach Aguilar, David Martínez, Cyberpunk: Edgerunners

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Japonés) – Yuki Kaji, Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Árabe) – Amal Hawija, Gon Freecss, Detective Conan: The Bride of Shibuya (Movie)

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Francés) – Brigitte Lecordier, Bojji, Ranking of Kings

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Alemán) – Nicolás Artajo, Yūta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Italiano) – Elisa Giorgio, Maki Zen’in, JUJUTSU KAISEN (Cour 1)

“Must Protect At All Costs” Character (Personaje que siempre debemos proteger) – Anya Forger, SPY x FAMILY

