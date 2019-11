“Rick and Morty” volvió a la pantalla chica luego de dos años de espera, sorprendiendo a sus fans por el regreso de sus entrañables personajes con nuevos episodios y aventuras que dejarán a más de uno con la boca abierta.

La serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon sigue las aventuras de un genio científico y a su torpe nieto mientras viajan a través del tiempo, espacio y realidades alternas. Desde que terminó su tercera temporada, los fans aguardaban con mucha expectativa cualquier novedad del programa y ahora están más que contentos con la cuarta parte.

Incluso la serie ha manejado directamente la “toxicidad” que tenía su base de fans en los primeros episodios, algo que el mismo Dan Harmon comentó en una entrevista a EW y que los responsables de “Rick and Morty” (por fortuna) no hicieron caso a Jason DeMarco, el vicepresidente de Adult Swim, quien recomendó hacer caso omiso a estos tipos de seguidores en TV Guide.

Fiel a su estilo, los primeros episodios de “Rick and Morty” han dado mucho de qué hablar con las ocurrencias de Rick y Morty, quienes han visto que el multiverso está lleno de regímenes fascistas (posiblemente por el ‘Morty Malvado’) y que han dejado claro que nadie debe usar el baño de Rick. Ahora, ¿qué aventura les depara en el tercer capítulo de la cuarta temporada?

¿QUÉ PASARÁ EN “RICK AND MORTY” 4X03?

De momento, Adult Swim no ha compartido públicamente nueva información del próximo capítulo 3 de la temporada 4 de “Rick and Morty” más allá del nombre del mismo y un pequeño teaser que se transmitió luego del estreno del episodio 2.

El nombre de este episodio se titulará “One Crew Over The Crewcoo’s Morty” y su descripción oficial reza “muchos giros y vueltas esta vez bro. Colóquese sus cascos”. Al parecer, Rick y Morty harán varios viajes en el espacio para reclutar a un equipo muy especial.

Por su parte, el avance muestra como Rick Sanchez llegan a un lugar donde se encuentran con un alien llamado Glar, quien parece estar muy feliz de ver nuevamente al abuelo de Morty. Este personaje es alto, musculoso y tiene tres ojos.

Rick le revela que necesita algunas personas para hacer algo, pero no da más detalles y se embarcan a reclutar a una misteriosa mujer con varios brazos metálicos. Ella no duda ni un segundo en decirle a Rick que también está dentro del equipo.

Después, Rick llega a lo que parece ser una competición de autos para reclutar a Truckula. Este también acepta unirse a los demás y se muestra como ellos caminan en una sola línea hacia la pantalla. Al detenerse, Rick les agradece y la mujer le pregunta cuál era el trabajo, a lo que este contesta que era eso.

¿Será esto solo una broma de Rick o realmente tendrán un trabajo que hacer estos personajes? Considerando el historial de la serie, puede pasar cualquier cosa y los fans tendrán que esperar a su estreno para descubrirlo.

TRÁILER DE “RICK AND MORTY” 4X03

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “RICK AND MORTY” 4X03?

La cuarta temporada de “Rick and Morty” fue estrenada el domingo 10 de noviembre a las 11:30 pm (hora del este) por Adult Swim en Estados Unidos y desde entonces se emite un capítulo a la semana. Para ver Adult Swim en América del Norte, solo necesitas una suscripción de cable que incluya Cartoon Network.

“Rick and Morty” también está disponible online a través de la web y aplicación oficial de Adult Swim, aunque para acceder al contenido es necesaria una suscripción de pago a un operador de cable. Solo el primer episodio de esta temporada está disponible completamente gratis.

En algunos países también puede verse “Rick and Morty” a través de YouTube TV, Hulu + Live TV o Sling TV, siempre que se cuente con Adult Swim.

Vale recalcar que la cuarta temporada de “Rick and Morty”, de 10 capítulos, fue dividida en dos partes de 5 episodios. La segunda parte, a emitirse en 2020, aún no tiene fecha de estreno.

Rick and Morty - Temporada 4 en España:

La cuarta temporada de “Rick and Morty” fue estrenada el lunes 11 de noviembre a las 8:45 pm (hora local) por TNT en España. A la misma hora, HBO España lanzó el primer capítulo por streaming. Desde entonces, la serie animada es emitida semanalmente.

Rick and Morty - Temporada 4 en América Latina:

La cuarta temporada de “Rick and Morty” aún no tiene fecha de estreno en América Latina. Por lo pronto solo pueden verse online sus tres primeras temporadas, con subtítulos en español, en Netflix.

A finales de octubre, HBO Max, la próxima plataforma de streaming de WarnerMedia, anunció que adquirió los derechos de transmisión de “Rick and Morty”, por lo que su cuarta temporada, apenas termine su transmisión original, estará disponible en este nuevo servicio.

EPISODIOS DE “RICK AND MORTY” 4

El mismo Adult Swim reveló los nombres y una breve descripción de cada uno de ellos que en realidad no revelan mucho de lo que pasará en cada uno de ellos. Tampoco se sabe si el canal de televisión estrenará más episodios en el futuro o si será una corta temporada para el programa:

Rick and Morty 4x01: “Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat” — Morty goes nuts this time dawg. Rick does stuff. Season 4 premiere broh. (Morty se vuelve loco esta vez. Rick hace cosas. El estreno de la temporada 3 Broh)

Rick and Morty 4x02: “The Old Man And The Seat” — We all have one thing in common broh. I don’t know broh. Watch this one. (Todos tenemos una cosa en común broh. No lo sé broh.)

Rick and Morty 4x03: “One Crew Over The Crewcoo’s Morty” — Lots of twists and turns this time Broh. Wear your helmets. (Muchos giros y vueltas esta vez broh. Colóquese sus cascos.)

Rick and Morty 4x04: “Claw and Hoarder: Special Ricktims Morty” — Morty gets a dragon in this one broh. It’s a wild ride broh. (Morty consigue un dragón en esta broh. Es un viaje salvaje broh.)