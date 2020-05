Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (The Seven Deadly Sins: Anger’s Judgement) o Seven Deadly Sins también ha sido víctima del coronavirus. El anime se ha pospuesto debido al brote del virus.

La cuenta oficial de Twitter del anime anunció que suspenderán el estreno de la temporada 4 para proteger al comité de producción ante la infección del COVID-19. Por supuesto, los fans reaccionaron de forma negativa ya que han estado esperando por años el retorno de la serie.

Recordemos la tercera temporada finalizó en marzo en Japón bajo el título de The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. Tocará esperar unos meses más para conocer el desenlace de esta serie.

Seven Deadly Sins 3x03: el verdadero plan de los ángeles es revelado en el último episodio

En el anterior capítulo se vio como ambos miembros de los 'Siete Pecados Capitales' fueron "secuestrados" por dos de los 'Diez Mandamientos', aquellos con los que más tenían similitudes por ser de la misma raza y portar títulos iguales, al menos con King.

Ellos se enfrentaron dejando evidente que la serpiente de la envidia y el oso de la pereza no estaba ni cerca de los poderes de Gloxinia y Drole, por lo que estos últimos decidieron entrenarlos y darles una prueba de la que saldrían igual o más poderosos que ellos.

Si bien no dieron más explicación de esto, King y Diana descubrieron que la prueba se ubicaba hace más de 3000 años, cuando la guerra de las razas comenzó. Aquí conocieron a Meliodas y a una chica idéntica a Elizabeth, y se toparon contra uno de los antiguos 'Diez Mandamientos' del clan de los demonios.

Pero el episodio actual contó algo más tenebroso que dejó a sus seguidores sin habla, ya que se reveló el macabro plan de los ángeles. ¿Qué sucedió en el capítulo 3 de la temporada 3 de “Seven Deadly Sins”? Conoce aquí la respuesta y cuidado, habrán spoiler más adelante.

¿QUÉ PASÓ EN “NANATSU NO TAIZAI” 3X03?

Como ya se mencionó anteriormente, el capítulo 2 termina con Diane y King estando frente a Calmadios, un demonio del clan de los ‘Diez Mandamientos’ que porta el mandamiento de la fe. Durante este episodio Meliodas les dice que tienen que pelear, ya que si no lo hacen caerán bajo el hechizo de su mandamiento.

Aquí ambos descubren lo poderoso que son Gloxinia y Drole, derrotando fácilmente a Calmadios junto a la ayuda de Meliodas. Luego, los cuatro regresan a su base de operaciones en el Bosque de las Hadas, donde se encuentran a Nerobasta, la representante del 'Clan de las Diosas'.

Junto a ella aparece Ludociel, uno de los 'Cuatro Arcángeles', quien revela la verdadera intención del 'Clan de las Diosas': exterminar a todos los demonios para traer paz entre todas las razas y así terminar la Guerra Santa.

Elizabeth no se queda tranquila ante esta declaración, así que se enfrenta a Nerobasta y a Ludociel para tratar de convencerlos de que encuentren otra solución. El ángel menciona que los demonios son imperfectos y que ese ha sido el plan desde siempre.

Aquí se hace un salto hacia el entrenamiento de King y Diana, donde esta última en el cuerpo de Drole sigue probando su fuerza contra otros guerreros. De pronto, aparece Gerheade con una apariencia muy diferente a la que normalmente porta, revelándose que es la hermana de Gloxinia.

King le pregunta sobre una extraña magia que siente en el bosque, y ella le responde que es una "barrera" que Ludociel hizo mientras él no estaba. Entonces se ve que dentro de esta barrera hay otros demonios que sirven de carnada para atraer a los demás demonios.

Meliodas quiere ir a hablar con ellos, pero mientras conversaba su plan con Diana y King, Elizabeth se le adelante y comienza a dialogar con los demonios. Aquí se ven a algunos de los 'Diez Mandamientos' que lideran la invasión al 'Bosque de las Hadas' como Derieri, Fraudrin, Galand, Monspeet y Melascula.

Monspeet le dice a Elizabeth que algunos de sus compañeros desaparecieron y que su magia viene del mismo bosque. Ella les contesta que no sabe nada, pero si es así hará lo posible por liberarlos. Les confiesa que Ludociel planea algo y les pide que se retiren para terminar la guerra de una forma pacífica.

Derieri se adelanta y pide que además de liberar a los suyos Elizabeth entregue a Meliodas, a lo que ella se rehúsa. De pronto, Ludociel habla en voz alta diciendo que Elizabeth ganó tiempo para su plan y se escucha como del bosque sale un enorme "Arc" donde se encuentran todos los demonios capturados.

Sin compasión, Ludociel los elimina a todos con un haz de luz y aparecen dos de los ‘Cuatro Arcángeles’ para luchar contra el grupo de demonios que había llegado al ‘Bosque de las Hadas’. ¿Acaso esto marca el inicio del fin de la Guerra Santa? ¿Qué harán King y Diana para superar la prueba?