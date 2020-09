Dentro de los animes más populares del momento se encuentran títulos como My Hero Academia, One Punch Man, One Piece, Dragon Ball Super, entre otros. Shingeki no Kyojin, o como es conocido en occidente Attack on Titan, también está dentro de esta lista selecta.

Miles de fans en todo el mundo están a la espera del estreno de la cuarta y última temporada, la cual se estrenaría en diciembre de este año en caso no haya más retrasos debido a la pandemia del coronavirus.

Por lo pronto, los avances y diferentes promociones se han estrenado sin retrasos. A su vez, ya se confirmó que la temporada 4 de Shingeki no Kyojin se estrenará en Latinoamérica.

Crunchyroll anunció que contará con el último estreno de la serie en diferentes regiones del mundo incluyendo Latinoamérica. Por otro lado, FuminationMX o la división mexicana de Fumination anunció que también estrenarán la última temporada pero con el doblaje al español latino.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

La tercera temporada concluyó con una de las mayores revelaciones de la serie. Luego de vencer al Titán Bestia y descubrir por medio del diario de Grisha Jaeger la verdad sobre los titanes, Eren y los demás se aventuraron más allá de los muros, para encontrarse con el enorme mar que el padre de Eren había descrito en su libreta.

A diferencia del resto de sus compañeros, Eren sabe perfectamente lo que esto significa: más allá del mar no se encuentra la libertad, sino sus más terribles enemigos, los hijos de Marley.

Ambientada cuatro años después, la última tanda de episodios de “Shingeki no Kyojin” adaptará los últimos volúmenes del manga, aunque no está claro si el final será el mismo en ambas versiones. Lo que sí se sabe es que abarcará de lleno el arco de Marley.

Durante esta saga, según lo establece el manga, la serie presentará lo que sucedió con Marley durante todos estos años, luego que la Legión de Reconocimiento recuperara el Muro María.

A mediados de agosto, NHK, el canal que transmite “Shingeki no Kyojin” en Japón, compartió la sinopsis oficial de esta temporada:

El titán siguió buscando la libertad en todas las épocas. Luchó por la libertad. Su nombre es: Titán de Ataque. La verdad fuera de los muros por fin fue revelada... y también la identidad de los titanes.

Hasta este momento, la humanidad estaba siendo sacrificada, sin embargo, deben continuar avanzando.

“No he visto el mar fuera de los muros, es un símbolo de libertad que debo ver con mis propios ojos”.

El tiempo pasó y ya transcurrieron seis años desde el primer ataque de los titanes. La Legión de Reconocimiento sale a expediciones fuera del Muro María.

“Hay un mar detrás del muro, y detrás del mar hay libertad. Siempre lo creí”.

El mar, a donde llegó la humanidad por primera vez... ¿hay libertad más allá del horizonte?

La historia de Eren Jaeger entra a una nueva fase.

El enfrentamiento es inevitable, así que al final se sabrá qué nación gana y se queda con los poderes de todos los titanes. Una enorme batalla está a punto de explotar por la supervivencia del más fuerte, respondiendo en el camino varias preguntas claves, sobre todo las referidas a personas que aún no cierran sus historias como Reiner o el misterioso hermano perdido de Eren, Zeke.

Tampoco está claro si el final será definitivo. Isayama podría dejar la puerta abierta para poder realizar algún spin-off o algún otro tipo de continuación.