Una versión de Star Wars que quizás no te imaginabas. A través de Disney Plus, puedes ver las nueve películas de la franquicia canon, además de las series animadas y los spin offs como Rogue One.

Ahora llegará a la plataforma de la marca del ratón una nueva serie llamada Star Wars Visions. Por supuesto, no expande la historia original de los Skywalker, sino que se trata de una reversión bajo la creatividad japonesa.

El 22 de septiembre se estrenará la serie y ya puedes revisar el primer tráiler vía YouTube. Serán nueve historias a cargo de siete grandes estudios de anime japonés. Utilizna su propio estilo y han creado las más alocadas historias con los Jedi y los Sith.

“Reimagina la galaxia con #StarWarsVisions, una serie original con historias de siete visionarios estudios de anime japoneses, que se transmitirá el 22 de septiembre en #DisneyPlus.”, detalla el primer avance de la serie.

Los siete estudios involucrados en el proyecto:

Kamikaze Douga

Geno Studio/Twin Engine

Studio Colorido/Twin Engine

TRIGGER

Kinema Citrus

Science Saru

Production I.G

Joseph Gordon-Levitt, Alison Brie, Neil Patrick Harris, Lucy Liu, David Harbour, Henry Golding y Temuera Morrison son algunos de los actores que le darán voz a los personajes en la versión en inglés.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.