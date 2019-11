“Sword Art Online Alicization: War of Underworld” llegó al sexto capítulo con una terrible amenaza para Alice y sus compañeros humanos, quienes se veían invadidos por la 'Puerta del Este’ por el ‘Ejército de la Oscuridad’. Aquí los caballeros demostraron sus más poderosos ataques para repeler los primeros escuadrones de las razas enemigas que se lanzaron sin dudar al ataque.

No obstante, algo raro comenzó a gestarse en el avance enemigo, ya que por un lado los guerreros no entraban a la lucha sino que esquivaban a los soldados humanos, mientras que por otro surgía un “error” en el programa virtual que volvía a un gigante muy poderoso y no dejaba que Fanatio se moviera.

En otra parte del campo de batalla, Kirito se mantenía observando todo aún en estado de coma. Tal como se vio en el anterior episodio, él aún mantiene una reacción inconsciente que le permite luchar y proteger a Alice, así que fue llevado a ese lugar con la esperanza de que despierte por el furor de la batalla.

¿Qué pasará en el próximo episodio de “Sword Art Online Alicization: War of Underworld”? El anime se va acercando cada vez más a su cierre ahora que ha estallado una de las principales batallas de este arco por la defensa de la humanidad.

¿QUÉ PASARÁ EN “SWORD ART ONLINE ALICIZATION: WAR OF UNDERWORLD” 4X07?

La gran guerra dio comienzo entre el 'Ejército de los Caballeros’ humanos y las razas que conforman el Dark Territory. A pesar de que al inicio todo parecía indicar que Alice y los demás llevarían la ventaja, poco a poco fueron superados en números y Alice decidió entrar en acción.

El siguiente episodio 6 de “SAO Alicization: War of Underworld” se llamará “La Marca de los Indignos”, haciendo una alusión directa a Renly, uno de los caballeros que escapó a esconderse cuando vio el horror de la guerra que se acercaba a sus tropas.

Él era el guardián del equipo de suministros, el mismo lugar donde Kirito se encuentra así que por ahora es blanco fácil para el ‘Territorio Oscuro’. De hecho, la descripción oficial del capítulo menciona un terrible hecho que acontecerá la próxima semana:

“Renly Synthesis Twenty-seven había sido asignada a defender el equipo de los suministros, pero tenía miedo de la primera batalla y huyó. Como resultado, un duende del ejército oscuro podrá ingresar a la tienda de la unidad de suministros donde se encuentra Kirito”.

¿Será que Kirito despertará para defenderse? ¿O acaso este duende podrá acabar con él directamente? Se sabe que el líder del ‘Dark Territory’ quiere capturar a los más fuertes del ejército de los humanos para ejecutarlos él mismo, así que puede que el duende secuestre a Kirito mientras todos están ocupados luchando entre ellos.

Incluso Alice, quien se había mantenido al margen hasta ahora, entrará en batalla y no estará atenta a lo que le suceda a Kirito, confiando en que Renly y las tropas que protegen los suministros también lo protegerán a él.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "SWORD ART ONLINE ALICIZATION: WAR OF THE UNDERWORLD" 4x07?





“Sword Art Online Alicization: War of Underworld” es la cuarta temporada oficial del anime que comenzó su transmisión en Japón el pasado 12 de octubre. Cada nuevo episodio se transmite en los canales nacionales Tokyo MX, BS11, Gunma TV, Tochigi TV y MBS todos los sábados a las 00:00 horas en Japón, según su página oficial. El capítulo 7 llegará el próximo sábado 23 de noviembre.

Fuera del país del sol naciente, la serie también se transmite de forma online en Funimation, HIDIVE, Hulu y Crunchyroll para España, Estados Unidos y Latinoamérica. Si bien cada plataforma tiene su propio horario de transmisión, el mismo suele ser compartido por Crunchyroll donde los episodios llegan todos los sábados a las 4:30 am.