En toda la historia de “Dragon Ball”, una de las grandes rivalidades que se gestó en el anime fue entre Vegeta y Gokú. El Príncipe Saiyajin siempre quiso convertirse en el guerrero más fuerte que existe en el universo, y ha trabajado duro para lograrlo, casi de manera obsesiva desde que Kakaroto lo superó al ser el primero en transformarse en un Super Saiyajin. En “Dragon Ball Super”, sin embargo, las cosas podrían inclinarse hacia el papá de Trunks.

MÁS INFORMACIÓN: Por esta razón Vegeta ingresa a la Habitación del Tiempo más veces de las permitidas

Vegeta siempre ha expresado su disgusto por las habilidades que no se derivan de la fuerza bruta, Una de esas veces fue cuando él y Gokú se enfrentan por primera vez a Moro el Devorador de Planetas durante la Saga del Prisionero de la Patrulla Galáctica.

Sin duda, su arrebato más enfático ocurrió después de que se ven obligados a retirarse: “Estúpidos hechizos mágicos... estúpido poder de Dios... Nosotros los Saiyajin nos enorgullecemos de nuestro poder físico, y nada más. ¡Una raza guerrera no necesita trucos!”, exclama. Sin embargo, Vegeta siente que no tiene otra opción que viajar al mismo planeta donde Gokú dominó la Teletransportación, Yardrat, para aprender su propia técnica.

En toda la historia de “Dragon Ball”, una de las grandes rivalidades que se gestó en el anime fue entre Vegeta y Gokú (Foto: Toei Animation)

VEGETA ODIA LA FORMA EN QUE SUPERÓ A GOKÚ

Cuando Vegeta llega al planeta, los Yardrats le enseñan el Spirit Fission, o la “Partición Forzada del Espíritu”, que le permite devolver la energía a su fuente original después de haber sido redirigido a otro lugar. La técnica resulta bastante útil durante la batalla y ayuda a Gokú a acumular toda la energía que necesita para derrotar a Moro, el Devorador de Planetas. Sorprendentemente, Kakaroto había intentado sin éxito dominar la Partición Forzada del Espíritu a pesar que tenía más tiempo para entrenar.

Pero la victoria de Vegeta es agridulce. La primera técnica que aprende y que Gokú no pudo es el tipo de movimiento que el Príncipe Saiyajin pensó debajo de su raza guerrera. Como dijo mientras se dirigía a aprender la técnica: “No es una estrategia que me guste”. Irónicamente, el Príncipe de los Sayajin puede haber superado a su guerrero compañero de una manera que no le agrada.

A pesar que Vegeta aún no lo ha usado en la batalla en el capítulo 73, la forma en que dominó la técnica divina es una de las razones por las que nunca se molestó en aprender el Ultra Instinto. Durante el Torneo de Poder, le dice a Jiren que no quiere que le enseñen nada, ya que prefiere “los fuegos del entrenamiento en solitario”. Y, sin embargo, Beerus termina enseñándole.

Al final, el padre de Trunks debe llegar a la inevitable conclusión que la única forma en que realmente puede superar a Gokú es dejando de lado sus nociones preconcebidas sobre lo que significa la fuerza absoluta y ser un verdadero gran guerrero. Kakaroto deja a un lado el orgullo y solo se preocupa por volverse más fuerte, mientras que Vegeta se ha estado encadenando a sus principios que lo agobiándolo.

Una de las principales objeciones de Vegeta para aprender Ultra Instinto fue que se niega a estar a la sombra de Gokú, pero el Príncipe Saiyajin ya siguió a su rival para convertirse en Super Saiyajin; además, es claramente capaz de hacer hazañas que su compañero no, pero si descarta todos los caminos, fallará no porque sea incapaz, sino porque está obsesionado con reglas que nadie más espera que él observe.