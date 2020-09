El anime Dragon Ball Super es la continuación de Dragon Ball Z, la cual es canon en la obra oficial de Akira Toriyama. Las aventuras del pequeño Gokú empezaron a transmitirse hace 34 años en Japón y tardó algunos años más hasta llegar a Latinoamérica. En julio de 2016, Dragon Ball Super volvió con fuerza a las pantallas y gracias a Internet pudimos descubrir que las aventuras del entrañable guerrero saiyajin continuaron tras derrotar a Majin Boo. Si bien la serie se transmite en nuestra región por diversos canales de señal abierta y televisión de paga, existe una forma de ver Dragon Ball Super sin relleno y aquí te la mostramos. ¡Prepárate para sumar esta serie a tu próxima maratón de animes y pasar un momento agradable!

Ver Dragon Ball Super sin los capítulos de relleno

001."El Premio de la Paz mundial: ¿Quién recibirá los 100 millones de Zeni?"

002."¡Al Prometido Día de Vacaciones! ¿¡Vegeta va de excursión familiar!?"

003."¿Y la continuación del sueño? ¡La Búsqueda del Dios Súper Saiyajin!"

004."¡Vayamos por las Dragon Balls! ¡La gran estrategia de la banda de Pilaf!"

005."¡Batalla decisiva en el planeta Kaio! Gokú vs Bills, el Dios de la Destrucción!"

006."No hagan enojar al Dios de la destrucción! La emocionante fiesta de cumpleaños."

007."¡Nadie toca a mi Bulma! ¡La ira de Vegeta estalla!"

008."¡Gokú aparece! ¿La última oportunidad que dará Bills?"

009."¡Al fin llegué, Bills! ¡Al fin el Dios Súper Saiyajin nace!"

010."¡Muéstralo, Gokú! El poder del Súper Saiyajin fase Dios!" *Goku vs. Bills

011."¡Continúe Señor Bills! La Batalla de los Dioses" *Goku vs. Bills

012."¿¡El Mundo se destruirá!? ¡El Choque entre el Dios de la Destrucción contra el Dios Súper Saiyajin!" *Goku vs. Bills

013."¡Gokú, sobrepasa al Dios Súper Saiyajin!" *Goku vs. Bills

014."¡Esta es nuestra fuerza! ¡El final de la batalla de los dioses!" *Goku vs. Bills

019."¡Se repite la desesperación! ¡La resurrección del Emperador del Mal, Freezer!" *DBZ: FnF - Special One Shot

020."¡La advertencia de Jaco! Freezer y su ejército de mil hombres se aproximan" *DBZ: FnF - Special One Shot

021."¡El comienzo de la venganza! La maldad del ejército de Freezer llega a Gohan" *DBZ: FnF - Special One Shot

022."¡Cambio! ¡La resurrección inesperada! ¡Su nombre es Ginyu!" *DBZ: FnF - Special One Shot

023."¡La Tierra! ¡Y Gohan! En una situación desesperada. ¡Vuelve pronto Son Gokú!" *DBZ: FnF - Special One Shot

024."¡Colisión! ¡Freezer vs Son Gokú! ¡Este es el resultado de mi entrenamiento!" *DBZ: FnF - Special One Shot

025."¡La máxima batalla! La venganza de Golden Freezer" *DBZ: FnF - (La Película).

026."¡La esperanza de la victoria! ¡Comienza el contraataque de Gokú!" *DBZ: FnF - (La Película).

027."¿¡La Tierra explota!? El decisivo Kame Hame Ha" *DBZ: FnF - (La Película)

028."El Dios de la destrucción del sexto universo, su nombre es Champa"

029."¡Se establece la competencia de artes marciales! El líder es más fuerte que Gokú"

030."¡La recolección para las peleas! ¿¡Quiénes serán los dos últimos miembros!?"

031."¡Hacia donde esta Zuno! ¡Que les diga donde están las esferas del dragón!"

032."¡Comienza la batalla! ¡Vamos todos juntos a la estrella sin nombre!"

033."¡Sorpréndete sexto universo! ¡Este es el Súper Saiyajin Gokú!" *Goku vs. Botamo, Goku vs. Frost

034."¡Pícoro contra Frost! ¡El máximo poder del Makankosappo!" *Frost vs Piccolo

035."¡Vuelve tu ira en fuerza! ¡La batalla a todo poder de Vegeta!" *Vegeta vs. Frost, Vegeta vs. Magetta

036."¡Un rival inesperadamente duro! ¡Vegeta explota de ira!" *Vegeta vs. Magetta

037."¡No olviden el honor de los Saiyajin! ¡Vegeta contra el saiyajin del sexto universo!" *Vegeta vs. Cabba

038."¡El guerrero más fuerte del sexto universo! ¡El asesino Hit, aparece!" *Vegeta vs. Hit, Goku vs. Hit

039."¿El contra-ataque del salto en el tiempo? ¿Gokú hará su nueva técnica?" *Goku vs. Hit

040."¡Acaba Por Fin! ¿Gana Bills o Champa?" *Goku vs. Hit, Monaka vs. Hit

041."¡Sal Dios de los dragones, y haz realidad nuestros deseos!"

047."¡Un S.O.S desde el futuro! ¡Un nuevo y oscuro enemigo aparece!"

048."¡Renueva las esperanzas! ¡Despierta ahora Trunks!"

049."Un mensaje del futuro, ¡Gokú Black invade!"

050."¡Gokú vs Black! El camino que nos conducirá al futuro."

051."Sentimientos más allá del tiempo, Trunks y Mai."

053."¡Descubriendo la identidad de Black! ¡Vamos al mundo Kaioshin del Universo 10!"

054."Aquel que posee la sangre Saiyajin, la decisión de Trunks."

055."Quiero ver a Gokú, ¡La llamada de Zeno!"

056."Otra batalla con Gokú Black, ¡El Súper Saiyajin Rose aparece!"

057."El dios que posee un cuerpo inmortal, la llegada de Zamasu."

058."¡Zamasu y Black! ¡El misterio de ambos se profundiza aún más!"

059."¡Protejan al Kaioshin Gowasu! ¡Zamasu lo destruirá!"

060."Retornemos al Futuro ¡La identidad de Black es revelada!"

061."La ambición de Zamasu, presentando el temible “Plan Cero Humanos"”

062."¡Yo protegeré el mundo! ¡La explosión de ira de Trunks comienza!"

063."¡No manches las células de los saiyajins! ¡Sube el telón de la dura batalla de Vegeta!"

064."¡Reverencienlo! ¡Alabenlo! ¡La Fusión de Zamasu nace!"

065."¿¡Este es el Jucio Final!? El poder Definitivo del Dios Absoluto"

066."¡La Batalla Culminante! ¡El Poder Milagroso de un guerrero implacable!"

067."¡¡Una nueva ESPERANZA!! Nace en el pecho - ¡Adiós Trunks!"

077."¡Hagámoslo, Señor Zeno! ¡El Torneo Multiversal!"

078."¿Los Dioses de cada Universo aterrados? Los que pierdan el “Torneo del Poder” desaparecerán"

079."¡¡Basil el pateador del Universo 9, contra Majin Buu del Universo 7!!"

080."¡Despierta tu espíritu combativo dormido! ¡¡La pelea de Son Gohan!!"

081."¡Bergamo el aplastador, contra Son Goku! ¿¡Quién tiene el poder ilimitado!?"

082."¡No te perdonaré, Son Goku! ¡¡La acometida del guerrero justiciero Toppo!!"

083."¡Formen el equipo del Universo 7! ¿¡Quiénes serán los 10 más fuertes!?"

084."Goku el reclutador; Invitación para Krillin y Número 18″

085."Los Universos actúan; Los planes de cada uno"

091."¿¡Qué Universo sobrevivirá!? ¡¡La Reunión de los guerreros más fuertes!!"

092."¡Sucede una Emergencia! ¡¡Reunir a los 10 miembros incompletos!!"

093."¡Tú eres el décimo guerrero! ¡¡Goku visita a Freezer!!"

094."¡El Emperador del Mal ha resucitado! ¡¿La recepción de unos Misteriosos Asesinos?!"

095."¡El Peor! ¡El más malvado! ¡¡Freezer desbocado!!"

096."¡Llegó la hora! ¡¡Al Reino de la Nada por el destino del universo!!"

097."¡Sobrevive! ¡¡El Torneo del Poder por fin empieza!!"

098."¡Oh, Incertidumbre! ¡¡Un Universo Desesperado!!"

099."¡Enséñales! ¡¡El verdadero poder de Krillin!!"

100."¡Descontrol! ¡¡Despierta el Guerrero Salvaje!!"

101."¡La aparición de los Guerreros Justicieros! ¡¡Las Tropas de Orgullo!!"

102."¿¡El Poder del Amor estalla!? ¡¡Las Brujas guerreras del Universo 2!!"

103."¡No muestres piedad, Gohan! ¡¡Enfrentamiento contra el Universo 10!!"

104."¡Estalla una batalla a gran velocidad! ¡¡El frente unido de Goku y Hit!!"

105."¡Un Combate Desesperado! ¡El Sacrificio del Maestro Mutenroshi!"

106."¡Encuéntralo! ¡¡Duelo a muerte contra un oponente invisible!!"

107."¡La venganza de 'F'! ¿¡Una trampa ingeniosa!?"

108."¡Freezer y Frost! ¿¡Malicias conjuntas!?"

109."¡El enemigo más poderoso enfrenta a Goku! ¡Lánzala ya! ¡¡La mortal Genki-Dama!!"

110."¡El Despertar de Son Goku! ¡¡Nuevos secretos aguardan por él!!"

111."¡La batalla suprema de otra dimensión! ¡¡Hit vs Jiren!!" *Hit vs. Jiren, Ribrianne vs. Vegeta

112."¡La Promesa del Saiyajin! ¡¡La determinación de Vegeta!!"

113."¡Que felicidad! ¡¡De nuevo la batalla frenesí Saiyajin!!"

114."¡Pasión intimidante! ¡¡El nacimiento de una nueva Super Guerrera!!"

115."¡Goku vs Kefla! ¿¡El Súper Saiyajin Blue pierde!?"

116."¡Los signos de un regreso! ¡¡La explosión del Instinto Supremo!!"

117."¡La Batalla del amor! ¡Los Androides contra El Universo 2!"

118."Acelerando la tragedia. Los Universos que desaparecen..."

119."¡¿Imposible de esquivar?! ¡Amenaza Sigilosa!"

120."¡Estrategia perfecta de supervivencia! ¡¡Los asesinos amenazantes de Universo 3!!"

121."¡Guerra abierta! ¡La gran fusión cuádruple contra el ataque del Universo 7!"

122."¡Por su propio orgullo! ¡¡El desafío de Vegeta para ser el más fuerte!!"

123."¡Cuerpo y alma, máximo poder liberado! ¡¡Goku y Vegeta!!"

124."¡El feroz asalto abrumador! ¡¡El último acto de Gohan!!"

125."¡Una presencia imponente! ¡¡El advenimiento del Dios de la Destrucción Toppo!!"

126."¡Superar a un dios! ¡¡El desesperado asalto de Vegeta!!"

127."¡El obstáculo aproximado! ¡¡La barrera final de esperanza!!"

128."¡Mantén tu orgullo hasta el final! ¡El último duelo de Vegeta!"

129."¡Limites súper rebasados! ¡¡Ultra Instinto dominado!!"

130."¡Una confrontación sin precedentes! ¡¡La última batalla por la supervivencia!!"

131."¡Desenlace milagroso! ¡Adiós, Goku! ¡¡Hasta nuestro próximo reencuentro!!"

¿Qué es Dragon Ball Super?

Dragon Ball Super es un anime y manga que tiene como autor a Akira Toriyama y es producido por el estudio de animación Toei Animation. El anime tiene como protagonista a Gokú y es la secuela de Dragon Ball Z tras la saga de Majin Boo. El primer episodio de Dragon Ball Super fue emitido durante el 5 de julio del 2016 y llegó a su fin en marzo del 2018.

