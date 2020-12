“Demon Slayer” es uno de los animes más populares de los últimos meses. Eso se puede verificar en diversas plataformas sociales, donde sus seguidores publican imágenes de los personajes o videos musicales con fragmentos de la serie.

En medio de ese tipo de contenido, un tuit llamó la atención de muchos internautas. Este era de la activista social hongkonesa Agnes Chow Ting, quien señaló que la Policía local había usado la imagen de Tanjiro Kamado para hacer un post.

“¿La Policía de Hong Kong se promociona con ‘Kimetsu no Yaiba’ (nombre de la obra en japonés)? Hace unos días, la Fuerza Policial de Hong Kong publicó una ilustración promocional utilizando un personaje muy similar al protagonista de la serie en sus redes sociales. Aunque el supuesto plagio fue rápidamente señalado por los ciudadanos, la Policía insistió en que no se trataba de ese personaje, sino de una ‘uva mascota’, por lo que no era una violación de derechos de autor. Me pone triste pensar que ‘Kimetsu no Yaiba’ se ha convertido en una herramienta promocional de la Fuerza Policial de Hong Kong”, escribió la chica.

Muchos tuiteros coincidieron con la joven y expresaron que se notaba, al menos, la influencia del citado anime en el dibujo. “Hay una inspiración clara en la serie. No lo pueden negar”, sostuvo uno de ellos.

Debido a la mala reacción de los cibernautas, es posible que la ‘uva mascota’ no vuelva a ser usada en otra publicación.

