Llegó el día que todos esperaban. El 5 de julio se estrenó por fin Ant-Man and the Wasp , la nueva película de Marvel Studios . Esta fue la siguiente película en la fila de estrenos de la compañía, que arroja nueva información de lo que sucederá en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Como vimos en Avengers: Infinity War , Thanos consiguió las Gemas del Infinito y desapareció a la mitad del universo junto con gran número de los Vengadores. Ahora, con el estreno de Ant-Man and the Wasp , por fin conocemos el destino de Scott Lang y su equipo.

¡ALERTA DE SPOILERS! A partir de aquí habrá spoilers de la película, por lo que si aún no la has visto, te recomendamos ir al cine antes de continuar. En este artículo explicaremos las escenas post-créditos de Ant-Man and the Wasp:

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Ant-Man and the Wasp?

Antes que nada, debemos confirmar que Ant-Man and the Wasp tiene dos escenas post-créditos. Muchos las han considerado como las más crudas de todas las películas de Marvel Studios, pero lo dejaremos a tu criterio:

Ant-Man and the Wasp escena post-crédito 1:

Esta escena comienza con todo el equipo, conformado por Scott, Hope, Janet y Hank , reunidos para hacer algunos experimentos en el Reino Cuántico . Scott se pone el traje de Ant-Man y entra en este reino encogiéndose hasta el límite. Al parecer, iba a recolectar algunas partículas para curar a Ghost.

Hank, Janet y Hope esperan pacientes en el mundo real mientras Scott se interna en el Reino Cuántico . Luego de unos segundos sin respuestas, lo escuchamos hablar por el intercomunicador, comentando que está listo para volver. Hope comienza una cuenta regresiva para regresarlo, pero se detiene por la mitad.

Scott piensa que es una broma, así que intenta volver a comunicarse con ellos, pero es inútil. Nosotros vemos cómo una pila de cenizas son llevadas por el viento, mientras nuestro héroe queda atrapado en el Reino Cuántico sin poder salir.

Ant-Man and the Wasp escena post-crédito 2:



La segunda escena post-crédito de Ant-Man and the Wasp es un poco más simple. La escena transcurre en la casa de Scott Lang, donde solo se escuchan dos sonidos: la televisión con el canal de emergencias y una batería eléctrica. La cámara se traslada hasta que vemos a la hormiga gigante que fue programada para imitar tocar la batería. Y eso es todo.

En ningún momento hay rastros de polvo ni de cenizas, por lo que es poco probable que la hija de Scott también haya sido víctima de Thanos.



¿Qué significan ambas escenas post-créditos?

Como ya lo había confirmado Kevin Feige , el presidente de Marvel Studios , estas escenas conectan directamente con Avengers: Infinity War y posiblemente con Avengers 4 : Scott Lang quedó atrapado en el Reino Cuántico , ya que todo su equipo fue eliminado por Thanos con el chasquido de sus dedos.

Durante toda la película se advierte que el Reino Cuántico es un lugar muy peligroso, así que Scott no debería quedarse allí mucho tiempo. Se especula que alguien debería salvarlo durante Avengers 4 , pero muy pocas personas sabían de su paradero antes que desaparezca la mitad del universo.

Una de las teorías que más se comentan en las redes, es que la hija de Scott , Cassie Lang , sería quien lo salve. Esta teoría se refuerza con el hecho que no la vimos durante la segunda escena post-créditos . Además, ella es una de las pocas personas que saben el verdadero paradero de su padre. La última razón es porque en los cómics ella se convierte en " Estatura" , una super heroína con poderes similares al de su padre, por lo que sería un buen momento para introducirla en el Universo de Marvel.

Scott y Cassie Lang (Foto: Marvel Comics) Scott y Cassie Lang (Foto: Marvel Comics)