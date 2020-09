Creada por Andrew Hinderaker y protagonizada por Hilary Swank, “Away” es una serie de Netflix sigue la historia de la astronauta Emma Green, quien deja atrás a su esposo y a su hija adolescente para comandar la misión especial en Marte, una que duraría tres años. Sin embargo, las cosas no parecen tan simples como parecen, ya que deberán mantener la esperanza, su humanidad y trabajar en equipo para lograr lo imposible.

A lo largo de los 10 episodios del drama los miembros de la tripulación deben superar muchos desafíos técnicos y emocionales. Además, aunque Misha y Lu cuestionaron la capacidad de Emma, al final arreglan sus diferencias para las fallas técnicas que los ponen al borde de la muerte.

La primera temporada de “Away” termina con la tripulación del Atlas aterrizando con éxito en el Planeta Rojo, sin embargo, todavía quedan algunos problemas sin solución que podrían ser material para una segunda entrega.

Aunque Netflix aún no confirma una nueva temporada Screen Rant compartió las preguntas que debe responder una segunda entrega de “Lejos”.

1. ¿MISHA REALMENTE QUEDARÁ CIEGA?

Misha no fue el único que tuvo problemas de salud durante la misión, pero si fue la que más afectada resultó, ya que sufrió el deterioro de su vista. A pesar de que intenta ocultarlo su situación empeora cada vez más e incluso casi casi provoca la muerte de sus compañeros, así que al final le dice a Lu que solo ve manchas de color y luz, “como una pintura desenfocada”.

Tal como reporta el medio antes mencionado, esta es una situación que les sucede a los astronautas en la vida real. “En 2016, National Geographic reveló que la condición se llama presión intracraneal discapacidad visual. Afecta aproximadamente a dos tercios de los astronautas que han pasado largos períodos en la Estación Espacial Internacional, dejando a algunos con daños permanentes en la vista”.

Entonces, es posible que en la segunda temporada de “Away” Misha pierda por completo la vista, lo que podría complicar la misión sobre todo para el viaje de regreso y porque él es el miembro con más experiencia.

¿Misha perderá completamente la vista? (Foto: Netflix)

2. ¿QUÉ PASARÁ ENTRE EMMA Y MATT?

La relación de Emma y Matt no empezó de manera convencional, pero no hay duda de que se aman al igual que a su hija Lex. No obstante, el tiempo separados definitivamente está afectado su matrimonio y si a esto se le suma la presencia de Ram y Melissa es probable que en la segunda entrega los Logan deban superar más obstáculos si quieren seguir juntos.

Ram es el compañero de Emma y antes del final de la primera temporada le confesó su amor, en tanto, Melissa hizo lo mismo con Matt. Si bien ambos aclararon que estaban felizmente casados aún deben lidiar con eso mientras dure la misión.

¿El matrimonio de Matt y Emma terminará? (Foto: Netflix)

3. ¿QUIÉN FUE LA PRIMERA PERSONA EN PISAR MARTE?

El plan original era que Lu sea la primera en pisar el Planeta Rojo, sin embargo, debido al escándalo por la relación extramatrimonial con una compañera le ordenaron que usara una visera reflectante en la foto que debía enviar. Al descubrir que el Gobierno Chino no quería que mostrara su rostro perdió todo el interés inicial.

Finalmente, “Away” muestra a Emma, Ram y Kwesi descendiendo de la nave mientras Mishu y Lu están más adelante, pero por la distancia entre estos últimos parece que Lu le cedió el privilegio a su amigo que está perdiendo la vista.

"Away", la nueva serie de Netflix podría tener una segunda temporada (Foto: Netflix)

4. ¿QUÉ ACCIONES TOMARÁ EL GOBIERNO CHINO?

Tras desobedecer las órdenes de su gobierno y enviar una foto de los cinco miembros del equipo Atlas: Emma, Misha, Lu, Ram, Kwesi, de pie en Marte, los altos mandos de Lu enfurecieron por compartir el protagonismo con los demás países.

Aún no se sabe qué acciones tomarán en contra Lu cuando vuelva, claro, si logran volver. Por lo pronto ese gesto unió aún más a los miembros del equipo.