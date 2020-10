Debido al gran éxito y popularidad de “Volver al futuro” (“Back to the Future” en su idioma original) algunos todavía se preguntan por qué no se realizó una cuarta película. A pesar de que se ha debatido la posibilidad de una continuación, el coguionista de la franquicia reveló la principal razón por la que nunca sucederá.

Aunque el fenómeno cinematográfico creado por Robert Zemeckis se estrenó en 1985 todavía es parte de la cultura pop, por eso los fanáticos todavía sueñan con una entrega de la historia que protagonizaron Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

¿POR QUÉ NUNCA HABRÁ “BACK TO THE FUTURE 4”?

Sin embargo, en una entrevista con Collider, Bob Gale, el coguionista de “Volver al futuro” confirmó que nunca habrá una cuarta película, ya que la historia no necesita continuar.

Pocas películas han tenido tanto impacto en el género como la trilogía de "Volver al futuro", dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. (Foto: Universal)

“Contamos una historia completa con la trilogía. Si volviéramos e hiciéramos otra, tendríamos a Michael J. Fox, que cumplirá sesenta el año que viene, y tiene la enfermedad de Parkinson. ¿Queremos ver a Marty McFly a la edad de ¿sesenta con la enfermedad de Parkinson? ¿Queríamos verlo a los cincuenta con la enfermedad de Parkinson? Yo diría ‘No, no quieres ver eso’ Y no quieres ver Regreso al futuro sin Michael J. Fox”, explicó.

Asimismo, agregó: “La gente dice: ‘Bueno, hazlo con otra persona’. ¿A quién vas a conseguir? Todo lo que vas a hacer es pedir comparaciones con los originales, y no vas a coincidir. Y hemos visto esto repetidamente con secuelas que vuelven al pozo después de muchas, muchos años, y dicen ‘Ah, bueno, La amenaza fantasma, tal vez mi vida hubiera sido mejor si no la hubiera visto’. Hay muchas secuelas extra como esa. No queríamos ser esos tipos que hacían una película que era básicamente un robo de dinero. Universal nos dice: ‘Ustedes ganarían mucho dinero’, pero nosotros pensamos: 'Bueno, ya hemos ganado mucho dinero con estas películas, y nos gustan tal como son. Y como padres orgullosos, no vamos a vender a nuestros hijos para que se prostituyan”.

El coguionista también indicó que junto a Steven Spielberg y Amblin Entertainment tienen el trato de no hacer otra película de “Back to the Future” “sin nuestra bendición o sin nuestra participación. Así que no va a suceder”.

Por otro lado, tal como reportó Screen Rant, miembros del reparto como Claudia Wells (Jennifer Parker) y James Tolkan (Sr. Strickland) manifestaron su desinterés por una cuarta película. Aunque tampoco hay posibilidades de un remake, la historia se adaptó para un musical escrito por Zemeckis y Gale, que se estrenó a principios del 2020.