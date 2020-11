Bella Swan, interpretada en la pantalla grande por Kristen Stewart, es la protagonista de “Crepúsculo” . La saga cinematográfica, compuesta por cinco películas, fue un éxito mundial, logró recaudar millones de dólares y fanáticos que hasta el día de hoy recuerdan la historia de amor entre el vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) y una joven mortal.

La franquicia “Crepúsculo” comenzó en 2008 y el público se enamoró de Bella Swan, pero también hay quienes cuestionaron al personaje. Es cierto que Bella tiene muchas debilidades e incluso algunos rasgos molestos que la hacen difícil de leer y ver. Pero también tiene muchos atributos positivos y momentos que a menudo se pasan por alto o se ignoran. El portal web “Screenrant” elabora una lista de 5 aspectos positivos y 5 negativos del personaje de Kristen Stewart.

Kristen Stewart interpretó a Bella Swan en la saga “Crepúsculo” (Foto: Summit Entertainment)

1. DEPENDIENTE: Hay muchos aspectos poco saludables en la relación de Bella con Edward, así como en su relación con Jacob. Tiene una tendencia a volverse muy codependiente y a perder el sentido de sí misma en la relación. Cuando Edward rompe con ella, se deprime tanto que no es capaz de estar bien sola.

2. COMPLACIENTE: Bella no tiene una personalidad particularmente enérgica. Tenía una tendencia a dejar que otros, especialmente los hombres de su vida, tomen decisiones por ella en lugar de ser independiente.

3. NECESITADO: Ella está especialmente necesitada cuando se trata de su relación con Edward, y luego transfiere esta necesidad a Jacob después de que Edward la deja en Luna Nueva. Es por eso que a menudo se la acusa de ser un mal modelo a seguir para las niñas, ya que parece depender tanto de los hombres en su vida.

4. DESINTERESADO: Esto puede no parecer un atributo negativo, pero definitivamente puede serlo cuando se lleva a los extremos. Bella siempre estaba tratando de salvar a otras personas y hacer felices a las personas que la rodeaban, y no dedicaba suficiente tiempo a tomar en cuenta sus propias necesidades.

5. DISTANTE: Cuando se muda a Forks, Bella en general es bastante introvertida y no intenta ser el centro de atención. Esto no es algo malo, pero podría parecer algo distante y que no se involucra.

Stewart comenzó su carrera en 1999 y saltó a la fama con el papel de Bella Swan en la saga “Crepúsculo” (Foto: Summit Entertainment)

6. PROTECTORA: Bella se caracteriza por ser muy protectora con las personas que le importan, incluidos sus padres, amigos, Edward y más tarde su hija. Si bien durante la mayor parte de la saga no tiene habilidades sobrenaturales con las que protegerse, siempre está dispuesta a arriesgar su vida para cuidar a las personas que le importan.

7. CARIÑOSA: Una de las mayores fortalezas de Bella es su compasión y cuidado. Está dispuesta a ser fuerte y hacer lo que sea necesario para proteger a las personas sí le importan. Ella irá hasta los confines de la tierrapara salvarlos.

8. RESISTENTE: Bella realmente aguanta mucho a lo largo de la saga. Ella es capaz de sobrevivir a una experiencia de parto muy horrible y luego ser convertida en vampiro inmediatamente después, y pasa por muchas cosas traumáticas en el transcurso de la historia. Además, se convierte en uno de los vampiros más fuertes después de que se convierte.

9. COMPROMETIDA: Uno de los mejores rasgos de Bella es su lealtad y compromiso general con las personas en su vida. Cuando se preocupa por alguien, no lo dejará ir incluso cuando se presenten dificultades. Si bien puede llevar su compromiso demasiado lejos y olvidarse de cuidarse, en general, es un rasgo positivo.

10. RESPETUOSA: Bella tiene una mente bastante abierta y siempre escuchaba diferentes lados y perspectivas. El ejemplo más notable de esto es cómo se negó a tomar partido entre Edward y Jacob por completo y cómo podía ver el punto de vista tanto de los vampiros como de los cambiaformas.

Durante 5 películas, la actriz estadounidense interpretó a este personaje que le cambió la vida y le abrió las puertas en la industria del cine (Foto: Summit Entertainment)