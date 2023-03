La relación de Ben Affleck con DC se acabó para siempre. O al menos hasta que se vaya James Gunn. Así lo ha hecho saber el actor en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde aseguró, de manera tajante, que no estaba interesado en hacer una película para este universo cinematográfico. ¿Tan mala es la relación que tienen los directores? Aquí te contamos más de la ruptura entre el antiguo Batman y los nuevos aires que traerá Gunn a DC Studios.

Los cambios en el Universo DC se han ido comunicado en los últimos meses. Uno de ellos fue la salida de Henry Cavill como el recordado Superman. Mientras que hay rumores de que Jason Momoa dejaría de ser Aquaman para tomar otro personaje.

En medio del torrente de especulaciones y filtraciones, los fanáticos se preguntaron si Affleck tendría algún papel o dirigiría alguna película después de “The Flash”, que sale en junio. Sin embargo, parece que esa cinta será su despedida y, además, se cerrarían todas las posibilidades de una colaboración con el DC Studios.

“No dirigiría algo para (James) Gunn DC. Absolutamente no .(...) No tengo nada en contra de James Gunn. Es un buen tipo, seguro que hará un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”, manifestó Affleck en The Hollywood Reporter.

Ben Affleck en un evento público (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ BEN AFFLECK NO DIRIGIRÁ ALGUNA PELÍCULA DEL DC DE JAMES GUNN?

Una de las hipótesis que se han manejado sobre la negativa de Ben Affleck para dirigir películas del DC de James Gunn es que no quiere formar parte de un universo compartido, sobre todo después de la experiencia que tuvo con “La Liga de la Justicia”. El actor y director estadounidense estaría pensado en evitar quedar atado a otras futuras entregas.

El hecho de que su trabajo se vea supeditado a otras cintas, bajo la lógica del “universo” a lo Marvel, es lo que habría desanimado al actor de ser parte de la nueva etapa de DC con James Gunn.

También se ha recordado de que Affleck quería dirigir “The Batman” después de haber dado vida al superhéroe. Sin embargo, como es de conocimiento público, el proyecto terminó en manos de Matt Reeves y con Robert Pattinson como la estrella en la historia.

James Gunn en una edición del ComicCon (Foto: AFP)

¿QUÉ HABÍA DICHO JAMES GUNN SOBRE TRABAJAR CON BEN AFFLECK?

En diciembre de 2022, James Gunn había titueado que tenía reuniones esporádicos con Ben Affleck para trabajar juntos y que solo estaban esperando el proyecto adecuado para concretar la colaboración en una película.