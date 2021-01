Sean Kanan es un actor estadounidense recordado principalmente por interpretar a Mike Barnes en la película “Karate Kid III”, A. J. Quartermaine en la serie “General Hospital”, y a Deacon Sharpe en la telenovela “The Bold and the Beautiful” y en “The Young and the Restless”.

En la tercera entrega de “Karate Kid”, Mike Barnes es el rival de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en el Torneo de karate del Al Valley. Debido a sus habilidades es contactado por John Kreese y Silver para derrotar al estudiante del St. Miyagi.

A pesar de la intervención de la exsensei de Johnny Lawrence, al final Daniel logró vencer a Mike. Antes del estreno de la tercera temporada de “Cobra Kai” surgieron rumores sobre el regreso de este personaje, no obstante, no sucedió, al menos hasta el momento. Pero ¿qué sucedió con el actor Sean Kanan?

Mike Barnes es uno de los enemigos de Daniel en la tercera parte de "Karate Kid". (Foto: Sony Pictures Home)

¿QUÉ PASÓ CON SEAN KANAN?

Después de su participación en la popular película de 1989, Kanan apareció en la serie de televisión de Fox “The Outsiders” donde dio vida a Gregg Parker. En 1993 se unió al elenco principal de “General Hospital”, donde encarnó a Alan James “A. J.” Quartermaine Jr.

Por este último rol fue nominado a un premio en la categoría de Revelación Destacada por la revista Soap Opera Digest. Dejó la serie en 1997 y 15 años más tarde (2012) regresó para interpretar al mismo personaje hasta el 29 de abril de 2014.

En 1999, Kanan se unió al elenco de la ficción de NBC “Sunset Beach” y dio vida a Jude Cavanaugh. Un año después fue Deacon Sharpe en “The Bold and the Beautiful”, rol que también desempeñó en “The Young and the Restless”.

Así luce actualmente Sean Kanan (Foto: Instagram/ Sean Kanan)

Posteriormente, Sean Kanan protagonizó varios largometrajes y compitió en la tercera temporada de la versión italiana de “Dancing with the Stars” en 2006. En 2009, estelarizó la cinta independiente “Abracadabra”, que se proyectó en el Festival de Cine de Cannes. En mayo de siguiente año, apareció en “My Trip to the Dark Side”.

Asimismo, escribió “The Modern Gentleman; Cooking and Entertainment with Sean Kanan”, publicado por Dunham Books. En 2016, recibió la estrella número 400 en el Paseo de la Fama en Palm Springs.

Sean Kanan también creó el drama digital “Studio City”, dirigido por Timothy Woodward, Jr, como una carta de amor algo autobiográfica a los Daytime Soaps.