La temporada 3 de “Cobra Kai” reveló el origen de John Kreese (Martin Kove) y lo que inspiró la creación del dojo Cobra Kai. A lo largo de la última entrega de la serie, se muestran varias secuencias de flashback mostrando el servicio de Kreese durante la Guerra de Vietnam y el contexto de su entrenamiento en artes marciales, pero el último episodio, titulado ’19 de diciembre’ que expone la verdadera historia del origen de su dojo.

En la trilogía original de “Karate Kid”, John Kreese es el principal villano de la historia, y aunque hay referencias a sus antecedentes militares, nunca se explicó la mentalidad ‘sin piedad’ del personaje. Tres décadas después, en un flashback de la temporada 3 de “Cobra Kai”, se revela que Kreese aprendió artes marciales mientras se entrenaba para una unidad de fuerza especial durante la Guerra de Vietnam. Específicamente, aprende el estilo coreano de Tang Soo Do de su oficial al mando, el Capitán Turner (Terry Serpico), quien anteriormente estudió con el Maestro Kim Sun-Yung durante la Guerra de Corea.

En “Karate Kid”, Kreese enseña Tang Soo Do a sus estudiantes Cobra Kai, lo que contrasta con el método Miyagi-Do enseñado por el Sr. Miyagi; un estilo que se inspiró en la vida real de Okinawa practica kata y Gōjū-ryū. Además, las secuencias de lucha en la primera película fueron coreografiadas por Pat E. Johnson, quien aprendió Tang Soo Do tanto de Kang Do Hee como de Chuck Norris. En “Cobra Kai”, los estudiantes de Johnny y Kreese están entrenados en el estilo de Tang Soo Do, lo que hace que sus métodos no solo sean únicos sino también distintos de sus rivales.

John Kreese toma legalmente el control del dojo titular (Foto: Netflix)

EL ORIGEN DEL DOJO DE JOHN KREESE

La temporada 3 de “Cobra Kai” también revela que el mantra ‘sin piedad’ de Kreese se alinea con el momento en que fue reclutado por el Capitán Turner. En la franquicia “Karate Kid”, las prácticas pacíficas del Sr. Miyagi difieren del estilo agresivo de Cobra Kai, que finalmente se convierte en una fuente importante de conflicto en la serie de Netflix. Por ejemplo, Kreese solo vuelve a tomar el control de su dojo cuando Johnny se relaja en sus enseñanzas de ‘sin piedad’, lo que desafortunadamente conduce a la famosa pelea escolar.

Los flashback en la tercera temporada de “Cobra Kai” refuerzan los valores centrales de Kreese y muestran que fueron aprendidos del Capitán Turner: fuerza, determinación y brutalidad; sin dudas, sin dudas y, lo más importante, sin piedad.

Martin Kove del sensei villano John Kreese (Foto: Columbia Pictures)

En un giro irónico, un combate a muerte entre Kreese y el Capitán Turner en Vietnam finalmente inspira el nombre del dojo Cobra Kai. La unidad de la fuerza de tarea especial es capturada por soldados del Viet Cong, que hacen que sus prisioneros luchen en un pozo de cobra. Uno de los compañeros de Kreese se llama Silver, de quien se rumorea que no es otro que el futuro financista del dojo Cobra Kai, Terry Silver, como se revela en “Karate Kid Part III”.

Lo que nos muestra la serie “Cobra Kai”, es que inicialmente, Silver debía luchar contra el Capitán Turner, pero Kreese toma su lugar y utiliza todas las lecciones aprendidas de su oficial superior para derrotarlo. Entonces, Kreese ‘no muestra piedad’ al patear al Capitán Turner al pozo de las cobras, a pesar de que los soldados estadounidenses acaban de llegar para salvar a los prisioneros de guerra. En el presente, el sensei se toma en serio la preservación de los valores de Cobra Kai porque literalmente una vez mató a un camarada que lo instó a ser ‘más que un simple soldado’.

Los flashback en la tercera temporada de “Cobra Kai” refuerzan los valores centrales de Kreese (Foto: Netflix)

