‘Eli Moskowitz’ se ha convertido en uno de los personajes más atractivos de “Cobra Kai”. El adolescente se mostró en la primera temporada como un marginado que sufría constantemente las burlas de sus compañeros de clase por su labio leporino, hasta que se unió a Cobra Kai, donde ganó confianza y se convirtió prácticamente en otra persona.

El siguiente paso fue conseguir un mohawk e hizo que todos lo conozcan como Hawk. En el transcurso de la serie, el personaje de Jacob Bertrand ha mostrado ser una buena persona, pero también ha sido bastante rudo y muestra de esto es que en el episodio 5 de la tercera temporada, le rompió el brazo a su examigo, Demetri.

Pero esto no duró mucho, ya que al final de la temporada él llegó a pedirle perdón a su amigo y se unió al nuevo dojo que Johnny y Daniel crearon juntos.

El panorama de la cuarta entrega muestra que Hawk estará del lado de los buenos, pero lo que todos se preguntan es que si tendrá un nuevo mohawk para mostrar la evolución que ha tenido este personaje.

Durante una entrevista de enero con Entertainment Weekly , Jacob Bertrand se refirió al futuro de la historia de su personaje y sobre todo de su cabello.

¿HAWK CAMBIARÁ DE COLOR DE MOHAWK?

Bertrand habló sobre la posibilidad de que su personaje tenga un mohawk de color diferente en la temporada 4 de Cobra Kai . En temporadas anteriores, Hawk se ha teñido el cabello de azul y rojo.

“Creo que el halcón rojo fue una especie de fase de angustia. Ya veremos, he escuchado murmullos de que posiblemente conozcas diferentes colores de cabello, pero no puedo decir nada más que eso, así que no me preguntes. No puedo hablar de eso “, dijo el actor con una sonrisa.

Cobra Kai volverá a golpear primero, fuerte y sin piedad en la tercera temporada de la serie (Foto: Netflix)

Lo que si es cierto es que uno de los creadores y productores ejecutivos de “Cobra Kai”, Josh Heald, comentó que la historia de Hawk está lejos de terminar. Él dijo: “Cambia de bando y ayuda a Demetri y se disculpa. Pero ese es un momento. Deja un poco de incertidumbre en la mente de la audiencia de ‘¿Es ese un arco completo para Hawk?’ Bueno, esta serie tiene mucha más historia por contar”.

Así que solo nos queda esperar para saber si Hawk contará con un nuevo color de mohawk o lo eliminará por completo.