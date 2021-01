La temporada 3 de “Cobra Kai” fue la que más recordó el origen de la historia. Uno de los personajes que vimos en esta última entrega fue la de Ali Mills, interpretado por Elisabeth Shue, uno de los rostros más representativos de la franquicia original de “Karate Kid”.

En “Cobra Kai”, Ali se menciona varias veces, anticipando su regreso eventual que se hizo realidad en la parte 3 de la serie y que llega como la única que puede resolver un conflicto que comenzó con la disputa de su amor. Su aparición, sin embargo, guarda una historia que pocos sabían: la actriz no había visto a sus coprotagonistas de “Karate Kid” durante décadas.

La temporada más reciente de “Cobra Kai” hizo lo que muchos fanáticos esperaban desde el principio: traer de regreso a la historia a Ali Mills; sobre todo, luego de ver de nuevo a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zapka). Como se recuerda, el interés de Daniel en Ali provocó su rivalidad con Johnny.

Ali Mills se encuentra con Johnny finalmente en "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

POR QUÉ ELISABETH SHUE NO HABLÓ CON RALPH MACCHIO Y WILLIAM ZAPKA VARIOS AÑOS

Tras el final de la temporada 2, algunas teorías de los fanáticos señalaban que Ali Mills reapareció en la historia como la mujer que salvaría a Miguel Díaz, otra apostaba a que sería la madre de Tory Nichols (Peyton List). Ninguno de los casos pasó. En cambio, el papel de Ali vuelve para una cita con Johnny. Si bien momentáneamente parece que su romance podría reavivarse, Ali ayuda a Johnny a avanzar (con los ojos ahora puestos en Carmen Díaz) y comenzar a enmendar las relaciones con Daniel LaRusso

En una entrevista para EW, Elisabeth Shue habló sobre su reincorporación a la franquicia tras muchos años. De hecho, una de las grandes revelaciones fue que había pasado décadas desde la última vez que vio a Macchio y Zapka, fuera de algunos rápidos encuentros en eventos.

“Bueno, me encontré con Billy en la Comic-Con por extraño que parezca para “The Boys”, solo unos meses antes, me encontré con Ralph una vez en 1986 en un juego de los Mets, y no lo vi desde entonces. Cuando nos vimos luego, estaba en estado de shock. Dije: ‘Oh Dios’, y eso es exactamente lo que me dijo en el episodio”, reveló Shue en la entrevista.

La esperada aparición de Ali Mills se hizo realidad en la nueva entrega de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

Shue filmó sus escenas para “Cobra Kai” en 2019, por lo que habían pasado casi 35 años desde que conoció a Macchio y Zapka durante “Karate Kid”. Aunque todo ese tiempo sin verse no se vio reflejado en la pantalla, porque ofrecieron una buena química, incluso mostró una mejor relación de Ali y Johnny, lo que le dio a Shue y Zapka muchas escenas divertidas juntos.

Por otro lado, la actriz señaló que no estaba en sus planes volver a la franquicia, ni siquiera estaba convencida que debería regresar, pero afortunadamente su experiencia en “The Boys” llevó al regreso de Ali Mills.

Ahora que Ali ha regresado para un pequeño papel en “Cobra Kai”, es comprensible que muchos quieran saber si volverá en temporadas futuras. Netflix ya ordenó una cuarta temporada, pero no se confirma si Shue forma parte del elenco de alguna manera. Aunque, gracias a su papel en la serie es que fácilmente podría ser la única vez que aparece, y aun así podría dejar satisfecho a todos los fanáticos.