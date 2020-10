“Cobra Kai” se ha convertido en el nuevo éxito de Netflix, la serie ha traído de regreso la franquicia de “Karate Kid”. La ficción pasó desapercibida en YouTube Premium, pero su llegada al gigante de streaming la catapultó a lo más alto, convirtiéndola en una de las producciones más vistas en todo el mundo con una nueva generación de fanáticos.

El spin-off de la película de 1984 se ubica 34 años después de que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) derrotara a su némesis Johnny Lawrence (William Zabka) en el Torneo de Karate All-Valley. Ahora, ya adultos, Lawrence decide re-abrir su antiguo dojo para enseñar karate a adolescentes y Larusso hace lo mismo para enseñar el Miyagi-Do, de esta manera se reaviva su rivalidad del pasado.

"Cobra Kai" estrenará la tercera temporada en enero del 2021 y anuncian que se grabará la cuarta. (Fotos: Netflix)

Las dos primeras temporadas de “Cobra Kai” ofrece a los espectadores un viaje nostálgico, donde podemos encontrar varias referencias a las películas originales de “Karate Kid”. El portal “Hobby Consolas” nos muestra una recopilación de los momentos que hicieron un guiño a la saga principal.

EL CAMPEONATO DE ALL VALLEY: Uno de los momentos más importantes de “Karate Kid” es el campeonato de Karate de All Valley, donde las vidas de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence cambiaron por completo. Cuando Johnny fue derrotado su vida se vino cuesta abajo, mientras que Daniel comenzó a triunfar. “Cobra Kai”, ambientada 34 años después de este evento, nos muestra al final de la temporada 1 la celebración del campeonato de All Valley de 2018. Un campeonato cargado de recuerdos, donde se volverán a cometer los mismos errores y otros nuevos.

DANIEL LARUSSO Y LA TÉCNICA DEL SEÑOR MIYAGI: El enfoque es una de las técnicas más importantes que el señor Miyagi enseñó a Daniel LaRusso. En Karate Kid II, esta técnica de relajación ayuda a Daniel a conseguir atravesar con su mano seis bloques de hielo en un bar de mala muerte de Okinawa. En la serie “Cobra Kai” vemos que LaRusso enseña la técnica del enfoque a Robby, el hijo de Johnny. Esta escena nos transporta a las películas originales de la saga.

EL LEMA DE COBRA KAI: “Pegar primero pegar fuerte, sin piedad”, es el famoso lema de Cobra Kai, que lo vemos pintado en la pared del dojo de Johnny Lawrence. Este lema es fruto de las enseñanzas de John Kreese, quien inculcó un camino muy violento en sus alumnos en Karate Kid. Ahora Johnny ha traído de vuelta esta frase con la esperanza de que adquieran un nuevo significado.

“Karate Kid” es una película estadounidense de 1984 dirigida por John G. Avildsen (Foto: Netflix)

LA VIEJA BANDA: En la exitosa película de 1984, Daniel Larusso se enfrenta a los chicos que entrenaban en el dojo Cobra Kai, entre ellos Johnny Lawrence y sus amigos. La pandilla estaba conformada por Tommy, Bobby Brown, Jimmy y Dutch. En la segunda temporada de “Cobra Kai” vemos de vuelta a estos personajes, ya adultos, que se reúnen para compartir un emotivo momento. Especialmente cuando Tommy, el personaje encarnado por Rob Garrison, fallece a causa de su enfermedad.

LA SABIDURÍA DEL SEÑOR MIYAGUI: En “Karate Kid” conocimos la historia de Daniel Larusso, un joven que se muda a Los Ángeles. En este lugar conoce al señor Miyagi (Pat Morita), quien le enseña karate y cambia su vida para siempre. El señor Miyagui, al igual que su intérprete Pat Norita, lleva varios años muerto. Sin embargo, es mencionado varias veces en “Cobra Kai”, Daniel Larusso trata de honrar su legado en todo momento. Especialmente a la hora de entrenar a la nueva generación de karatekas en el nuevo Miyagi Do Karate.

LAS VIEJAS ENSEÑANZAS: Esta referencia incluye un montón de pequeños “Easter Egg”. La forma en que tanto Johhny como Daniel entrenan a la nueva generación de karatekas nos muestra varias referencias a las enseñanzas poco ortodoxos del pasado. Por ejemplo, clavar tablas y lijar suelos hasta, por supuesto, dar cera y pulir cera. Johnny, por su parte, se apoyará mucho en las técnicas de enseñanza de Kreese.

PERSONAJES RECURRENTES: Además de los miembros de la vieja banda del dojo Cobra Kai y de los propios Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, la serie de Netflix ha traído de vuelta a más personajes de las películas originales de “Karate Kid” como Lucille LaRusso (Randee Heller), la madre de Daniel. También vemos de regreso al infame sensei John Kreese, interpretado por Martin Kove.

