Aunque siempre hemos visto a Daniel LaRusso como un buen chico en “The Karate Kid” , es en la serie secuela donde sacó una personalidad que pocos le conocían. En “Cobra Kai” , el personaje de Ralph Macchio comete algunas equivocaciones que lo muestran como el malo de la historia, al punto de lastimar a quienes los rodean. Esto a partir del rencor y el enfrentamiento de largos años con su rival en el karate, Johnny Lawrence.

“Cobra Kai” comenzó como una serie original de YouTube Red, pero en junio de 2020, Netflix adquirió los derechos de transmisión de la producción. Las dos primeras temporadas estuvieron disponibles en la plataforma en octubre de 2020, y la temporada 3 fue confirmada para enero de 2021.

Las temporadas 1 y 2 de la serie mostró la rivalidad entre Johnny y Daniel, este último a menudo toma decisiones en torno a sus creencias sobre el dojo Cobra Kai. Para LaRusso, es malvado y debe ser detenido a como dé lugar. En esta línea, al estar concentrado en su objetico, no se da cuenta cómo sus decisiones están dañando a quienes lo rodean. Sus medidas llegan a afectar negativamente a su rival de la infancia, sus amigos de negocios, sus empleados, su esposa, su hija, su invitado y empresarios. Al respecto, Screen Rant realizó una lista de todos los personajes que fueron maltratados por el alumno del Sr. Miyagui.

DANIEL ARRUINÓ LA VIDA DE JOHNNY LAWRENCE

La temporada 1 de “Cobra Kai” comienza con un Johnny Lawrence desmoralizado, lidiando con las secuelas del Torneo All Valley de 1982, en el que LaRusso logra ganar tras una memorable patada, la misma que -aparentemente- arruinó los siguientes 34 años de la vida de Lawrence. Peor aún, resulta que la patada de LaRusso fue ilegal, aunque nunca se dictaminó como tal. Por sí solo, esto es prueba suficiente de que Daniel no siempre juega limpio.

Cuando Lawrence resucita el dojo Cobra Kai en un centro comercial de bajo alquiler, LaRusso intenta sabotearlo. Daniel invita a cenar a Armand Zarkarian (Ken Davitian), el propietario del lugar y amigo de negocios, y finge que quiere comprar la propiedad, señalando que el precio por local está por debajo del valor del mercado. Finalmente cumple su cometido: Zarkarian sospecha que la propiedad es más valiosa, se resiste al trato y luego aumenta el alquiler de todos locales, incluido el dojo de Johnny.

Debido a que Lawrence está luchando para llegar a fin de mes, termina haciendo un trato con Zarkarian por el futuro de Cobra Kai. Luego, en la temporada 2, vemos cómo este acuerdo lo perjudica y más aún cuando su ex sensei, John Kreese, toma el control de todo.

DANIEL MANIPULÓ A ARMAND ZARKARIAN

La manipulación de LaRusso a Zarkarian termina resultando desastrosa para Johnny Lawrence, pero para el hombre de negocios también. Cuando Armand se encuentra con Daniel asume que está participando en una amistosa salida social. La escena muestra que los dos son conocidos, y que ambos eran miembros del mismo club, hasta que Zarkarian fue expulsado. Pero, como buen hombre de negocios, rápidamente se da cuenta de las intenciones de LaRusso.

DANIEL PIERDE A ANOUSH NOROUZI

La negligencia de LaRusso también le acaba costando un amigo y empleado de confianza. En la temporada 2, la obsesión por su dojo Miyagi-do termina presionando la salida de Anoush Norouzi (Dan Ahdoot) de LaRusso Auto Group. Anoush recibe una paliza de Johnny Lawrence, por lo que pide reunirse con su amigo y jefe; sin embargo, Daniel no llega a la reunión y obliga a su empleado a dejar la compañía.

DANIEL DESCUIDA A SU ESPOSA AMANDA

Al igual que Anoush, la esposa de LaRusso, Amanda (Courtney Henggeler), termina tomando el relevo de LaRusso cuando descuida su propio concesionario de automóviles para dirigir un dojo de karate sin fines de lucro. A pesar de sus muchas promesas, LaRusso no parece estar ahí cuando Amanda lo necesita. De hecho, en una escena ella dice: “Desde que abriste Miyagi-do, me he estado despertando en una cama vacía. He estado manejando este [concesionario de autos] yo sola”.

DANIEL ABANDONA A ROBBY CUANDO MÁS LO NECESITA

Al final de la temporada 2, Sam, la hija de Daniel LaRusso, bebe demasiado en una fiesta, pero luego se niega a irse a casa, temiendo cómo responderá su padre. Al no tener otro lugar adonde ir, Robby Keene (Tanner Buchanan) la lleva a la casa de su padre, Johnny Lawrence. A la mañana siguiente, un preocupado LaRusso sigue a Sam hasta la casa de Lawrence, donde lanza duras acusaciones tanto a Lawrence como a su hijo. Daniel termina abandonando a Robby, a quien había acogido como un invitado de confianza y un protegido con quien compartir sus conocimientos de karate.

Esta traición produce terribles ramificaciones para Keene, quien luego participa en una pelea con Miguel Díaz (Xolo Maridueña), el exnovio de Sam. Si no se sintiera rechazado por LaRusso, quizás Keene hubiera tenido la sabiduría suficiente para contener su ataque contra Díaz, que al término de la temporada terminó en coma tras caer de un balcón en la escuela.

DANIEL PONE SU RIVALIDAD POR ENCIMA DE LAS AMISTADES DE SAMANTHA

El egoísmo y las decisiones egoístas de Daniel LaRusso también causan estragos en la vida de su hija, Samantha (Mary Mouser). LaRusso roba a los estudiantes de Cobra Kai con el pretexto de enseñarles lo que él ve como la escuela legítima de kárate.

Asimismo, debido a que Sam sabe que su padre no aprobará a un Cobra Kai en su casa, nunca presenta a Miguel Díaz, lo que genera tensión en la relación, al punto de llegar a su fin. Si no fuera por la inquebrantable fijación de LaRusso en la disputa de Cobra Kai, es posible que Sam y Miguel todavía fueran una pareja feliz.

