Las primeras imágenes de Ant-Man and the Wasp: Quantumania sorprendieron a muchos con la aparición del actor Bill Murray, y lo mejor es que lo hace interpretando a uno de los personajes más oscuros de todo Marvel. No hubo pistas sobre su papel en la trama de Scott Lang (Paul Rudd) hasta la publicación de la sinopsis oficial de la tercera cinta del hombre hormiga.

“Los socios de superhéroes Scott Lang (Paul Rudd) y Hope van Dyne (Evangeline Lilly) regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y Wasp. Junto con los padres de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los empujará más allá de los límites de lo que creían posible. Dirigida por Peyton Reed y producida por Kevin Feige y Stephen Broussard, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” también está protagonizada por Jonathan Majors como Kang, David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz y Bill Murray. como Lord Krylar. La aventura de ciencia ficción se estrena en los cines el 17 de febrero de 2023″, reza la sinopsis.

Ant-Man 3 | Tráiler oficial

Ahora bien, ¿quién es Lord Krylar? El personaje apareció en The Incredible Hulk #156 en 1972. Fue su primera y única aparición, y solo le dedicó algunas viñetas. Lamentablemente, este científico de piel verde murió antes del final del número y nunca más se pensó en él. A pesar de estar en un cómic de Incredible Hulk, Krylar tiene vínculos con el Quantum Realm.

Krylar en los cómics de Marvel

Bruce Banner conoció a Krylar en Micro-Verse (el Reino Cuántico en el UCM). Banner aterrizó en un planeta dentro del Micro-Verso llamado K’ai y asumió su personalidad de Profesor Hulk. Aterrizó en K’ai para ver a la mujer que amaba y finalmente conoció a Krylar a través del señor de la guerra Visis.

Krylar había creado una máquina capaz de crear la encarnación física del miedo más profundo de cualquiera. Con el miedo más profundo de Banner siendo un Hulk fuera de control, terminó luchando consigo mismo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene como fecha de lanzamiento el 16 de febrero en Perú.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.