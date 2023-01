¿Será que Scott Lang (Paul Rudd) tiene los días contados en el Universo Cinematográfico de Marvel? El nuevo tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania adelanta cómo será el caos multiversal con la aparición de Kang the Conqueror (Jonathan Majors)... ¿y qué mejor manera de matar a Ant-Man para que la audiencia sepa que Kang es una verdadera amenaza para la Fase 5?

Además de las escenas de acción en el Reino Cuántico, la más inquietante es en la que Scott Lang parece sacrificarse para salvar a su hija y seres queridos. Sea como fuese, si las cosas acaban siendo trágicas, Ant-Man podría despedirse del UCM y más aún cuando dice que no necesita ganar sino que ambos “necesitan perder”, dando a entender que está dispuesto a lo que sea para evitar la invasión de Kang.

La sola frase de Scott Lang da una pista del autosacrificio para derrotar a Kang, y luego provocaría una amenaza aún más intensa para el futuro cuando se revela que una variante de Kang todavía está viva y potencialmente tiene éxito en su plan.

Matar a un Vengador como Scott convertiría a Kang en la amenaza adecuada para el resto de los Vengadores. El villano comenzaría con el pie derecho al obtener un cuerpo temprano y probaría que es una amenaza creíble.

Por otra parte, todo esto está tan presente en el tráiler que podría terminar siendo otra persona la que muera durante la película. Alguien necesita morir y Scott en manos de Kang sería lo suficientemente salvaje como para dejar un impacto en la audiencia.

Sinopsis de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

“Los socios de superhéroes Scott Lang (Paul Rudd) y Hope van Dyne (Evangeline Lilly) regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y Wasp. Junto con los padres de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los empujará más allá de los límites de lo que creían posible. Dirigida por Peyton Reed y producida por Kevin Feige y Stephen Broussard, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” también está protagonizada por Jonathan Majors como Kang, David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz y Bill Murray. como Lord Krylar. La aventura de ciencia ficción se estrena en los cines el 17 de febrero de 2023″.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene como fecha de lanzamiento el 16 de febrero en Perú.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.