La fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel ha iniciado formalmente con el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. A diferencia de la fase 4, ya no contamos con historias de transición, sino que se presenta un conflicto que afectará al resto de producciones del UCM e involucrará a otros Vengadores en el futuro.

En esta producción, Marvel introduce a Kang el Conquistador como aquella variante de Kang que está obsesionada con el control de las líneas del tiempo. Sin embargo, se encuentra en el microverso por un motivo importante.

Advertimos que las siguientes líneas cuentan con spoilers de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

*Solo sigue leyendo si ya viste la película “Ant-Man 3″ y has llegado acá para responder algunas dudas acerca de las escenas post-créditos.

A diferencia de lo que se mostró en los diferentes avances, Kang el Conquistador no se encuentra allí preparando un ejército de forma antojadiza, sino que las otras variantes del personaje lo abandonaron allí para evitar que interfiera con el tiempo y el espacio

Se detalla que ese espacio del reino cuántico es el único lugar en donde el tiempo no pasa y solo así se puede evitar que este Kang haga colisionar a los multiversos con sus terribles planes. Por este motivo, las escenas post-créditos toman especial importancia.

Explicación de la primera escena post-créditos

Vemos por primera vez a todos los Kang que existen siendo liderados por Inmortus, aquella versión que es mucho más sabia que el resto. También vemos a Rama-Tut, otro personaje que ha tenido importancia en los cómics tras aliarse con Dr. Doom para volver a su tiempo.

Allí se plantea otra problemática para el universo: ¿qué pasa con aquellos que están interfiriendo con la línea del tiempo? Al asesinar a Kang el Conquistador solo han aplazado la colisión de multiversos.

Todo parece indicar que Loki será objetivo de los Kangs.

Explicación de la segunda escena post-créditos

En esta ocasión, Marvel aprovecha el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” para promocionar la segunda temporada de la serie “Loki”, la cual conecta con la anterior cinta mencionada.

Se puede ver a un Kang en el siglo XX que busca un plan para dominar el tiempo y manipularlo a su antojo. Entre tanto, Loki y Morbius vuelven a la acción como ex agentes de la TVA. Ambos discuten sobre quién es este joven Kang y su implicación en el tiempo.

