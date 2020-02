Cuando se hicieron públicos los audios en donde se evidenciaba violencia de parte de Amber Heard hacia Jhonny Depp, los fans comenzaron a llenar las redes sociales de la actriz con comentarios negativos. Inclusive pidieron el despido su despido.

¿Mera no seguirá en las cintas de DC Comics? Recordemos que Warner Bros. le dio un papel protagónico a este personaje en la primera cinta de Aquaman y una secuela es más que seguro que llegará.

El medio Screen Geek y el portal We Got This Covered aseguran que Heard seguirá dentro del elenco de Aquaman 2 pese a la polémica. Al parecer, también habrían planes de que se sume a otras cintas del Universo Cinematográfico de la Liga de la Justicia.

“A Warner Bros no le importan las acusaciones hechas sobre Amber Heard ni les interesan las redes sociales. Como tal, no pasará nada con su papel en Aquaman 2 y no considerarían despedirla. Las peticiones para que la retiren de L’Oreal también son muy poco probables. L’Oreal dirige las páginas de redes sociales de Amber Heard y la quiere mucho”, declara una fuente para los medios mencionados.