Después de ocho temporadas, “Arrow” llegó a su fin el martes 28 de enero de 2020, convirtiéndose así en la primera serie de superhéroes de The CW en despedirse. Tras lo que pasó en “Crisis en Tierras Infinitas”, “Crisis on Infinite Earths” en su idioma original, que incluye el sacrificio de Oliver Queen, solo restaban dos episodios para en inevitable desenlace.

El episodio llamado “Fadeout”, “Desvanecimiento” en español, fue un tributo al héroe que lo empezó todo. Para cuando se estrenó en el 2012, “Arrow” pasó de ser una serie más de superhéroes a re-definir toda una lista de programas de televisión que juntos formaron el Arrowverso, para posteriormente unir virtualmente a todo el universo cinematográfico y de la tv basado en los personajes de DC Comics.

En general, el final de “Arrow” dejó un conclusión satisfactoria para los fans porque no solo le brindó un final digno a Oliver Queen en el Star City del futuro, sino también dejó diferentes caminos para que los héroes de la ciudad puedan continuar su trabajo en otros lados, tal como se mostró en el penúltimo episodio llamado “Green Arrow and the Canaries”.

Pero, ¿qué significa esto para el Arrowverso? ¿Qué pasará con sus personajes ahora que la serie terminó y que Oliver Queen está muerto? En los siguientes párrafos habrán SPOILERS del final de Arrow y todo lo que esto significa para el universo televisivo que creó.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ARROW”?

Durante “Fadeout”, se revela que numerosos personajes que murieron en la serie revivieron luego de los eventos de “Crisis en Tierras Infinitas”. Esto incluyó a su madre Moira Queen, su mejor amigo Tommy Merlyn, su media hermana Emiko Queen y su mentor, Quentin Lance. Sin embargo, no se especifica cómo o por qué están vivos exactamente.

Lo único que se menciona es que Oliver pudo liberarse en el momento justo para evitar que Deathstroke mate a su madre, así que se asume que encontró una manera similar de ayudar a sus amigos y familiares cuando re-construyó el Arrowverse como “El Espectro”, dando a entender que ahora él se mantenía en un plano diferente pero que siempre estará en el multiverso ayudando a todo aquel que lo necesita.

Ahora, más allá de Oliver y Felicity reuniéndose en su cielo personal, “Fadeout” estableció el destino de los demás héroes de “Arrow” que aún se mantenían en Star City. Thea Queen aceptó la propuesta de matrimonio de Roy Harper, mientras que Lyla Michaels tuvo un ascenso en Metropolis para que John, Sara, John Jr. y ella misma hagan planes luego del funeral de Oliver.

Arrow 8x10 FINAL: todo lo que pasó en el último episodio de la serie (Foto: The CW)

Quentin Lance anunció su retiro como alcalde de la ciudad e indicó que Rene Ramirez podría llenar su puesto, algo que después se confirmó cuando el piloto de “Green Arrow and the Canaries” mostró que él tenía su tercer mandato en el 2040. Dinah Drake no aceptó el puesto de Jefe de Policía de Star City, así que decidió irse para ayudar otras ciudades ya sea como policía o vigilante.

Por su parte, es claro que Mia Queen tiene un futuro más claro que los demás personajes del Arrowverso. En las escenas finales, ella logra viajar en el tiempo para atender al funeral de Oliver Queen algunas semanas antes del secuestro de William Clayton. Además, se establece que la Laurel Lance que se vio en “Green Arrow and the Canaries” es la de la Tierra 2 en lugar de un híbrido o la multiplicación de Laurels condensado en un solo cuerpo.

Sin embargo, más allá de lo establecido de esta nueva serie con la hija de Oliver Queen, el futuro del Arrowverse es incierto luego del final de “Arrow”. Si, se ve que en el futuro de Star City habrán 20 años de paz sin mucha delincuencia, pero esto podría cambiar súbditamente de un momento a otro por algún viajero del tiempo.

Oliver Queen podría volver, pero con el traje de "Spectre" (Foto: The CW)

En otro momento, no se especifica si John Diggle finalmente se convierte de “Green Lantern” como se vio al final del episodio cuando encuentra una caja con algo verde dentro. No obstante, se puede esperar que los aliens formen parte del Arrowverso en algún momento al ver que la Supergirl de la Tierra 38 ha sido unida a la Tierra Prime.

Entre todo, se espera que haya polémica o intriga entre los fans para ver a Black Lightining dentro del Arrowverse, pero el tiempo definirá que tanta participación tendrá dentro de los conflictos que se avecinan o si pasará más tiempo hasta el próximo crossover para verlo juntarse con los demás héroes en el Hall de la Justicia.

Finalmente, lo que se espera es que “Green Arrow and the Canaries” reclute a los personajes más importantes del universo de “Arrow” para continuar ahora que los criminales han vuelto a hacer de las suyas en Star City. Sin embargo, de momento The CW no ha dado más información que la realidad de que Oliver Queen no va a volver de los muertos, no de nuevo.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “ARROW”?

Luego de morir y convertirse en “El Espectro” para vencer al Anti-Monitor, Oliver volvió a “Arrow” a través de un flashback que nos transportó a la primera temporada, y una escena que reunió al héroe con Felicity (Emily Bett Rickards).

En ‘Fadeout’ (8x10) se reveló que Oliver resucitó a muchos amigos mientras era The Spectre y ayudó a crear Earth Prime. Todos ellos se reunieron para el funeral de Green Arrow. La primera persona en ser salvada es Moira Queen (Susanna Thompson), madre de Oliver, quien mata a Deathstroke (Manu Bennett) y la rescata. Moira reaparece en medio de una entrevista para un documental en homenaje a su hijo.

Los siguientes en hablar con el equipo del documental fueron Dinah (Juliana Harkavy), quien ahora es jefa de policía, René (Rick González), quien planea ser el próximo alcalde, Quentin Lance (Paul Blackthorne), y Diggle (David Ramsey).

Gracias a las declaraciones de Rene y Diggle los fanáticos de “Arrow” descubren que desde los eventos de “Crisis en Tierras Infinitas” y la muerte de Oliver no ha habido ningún crimen en Star City.

En 2012, Oliver y Diggle están cazando al traficante de personas John Byrne, mientras que, en 2040, Sara (Caity Lotz) reaparece y lleva a Mia (Katherine McNamara) al funeral de su padre. En el presente, cuando William es secuestrado Felicity, Rene, Diggle, Roy, Thea, Rory, Curtis y Lyla ayudan en su búsqueda.

Sin embargo, es Mia, la nueva Green Arrow, quien descubre que ha sido secuestrado por el John Byrne del presente. En ese momento, pasado y presente se reúnen: Oliver decide no matar a John y enviarlo a prisión, algo que Mia replica.

Finalmente se revela una estatua de Oliven Queen, Lyla y sus hijos se mudan a Metrópolis, Mia regresa al futuro, René prepara su campaña para la alcaldía y Diggle se topa con una caja de la que sale una brillante luz verde, lo que para muchos significa que será el nuevo Linterna Verde.

“Arrow” cierra con una escena de Oliver y Felicity. En un flashback de la séptima temporada de la serie de The CW, donde The Monitor guió a Felicity a un lugar desconocido, se muestra una dimensión paradisíaca que luce como la oficina de Moira, lugar donde Oliver y Felicity se conocieron y donde él la espera para pasar su vida después de la muerte.

