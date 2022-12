Kiri (Sigourney Weaver) es uno de los personajes más enigmáticos de Avatar: The Way of Water. Sin duda, tendrá un papel importantísimo en el desarrollo de la saga de James Cameron aunque no hay muchas pistas sobre de qué será capaz o cuál será su desarrollo frente a la nueva mayor amenaza de Pandora.

ALERTA DE SPOILER

Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) pasaron a tener un papel secundario mientras los hijos de la pareja son quienes llevan la batuta en el desarrollo del argumento. No podemos adelantar nada sobre lo que sucederá en los próximos tres Avatar, pero los fanáticos ya tienen su teoría de cómo Kiri, una Na’vi con sensibilidad especial con la naturaleza, hará de mesías en el futuro.

Eywa es la deidad que todos en Pandora miran como guía. Dado que los Na’vi creían que los seres vivos estaban conectados y que Eywa era la fuerza conectora de esa vida, todos estaban profundamente conectados con Eywa. No obstante, Kiri tiene una conexión mucho más profunda en Avatar: The Way of Water.

Cuando Kiri usó el árbol de las almas para conectarse con Eywa, sufre un ataque después de hacer contacto con su madre biológica, Grace, y preguntar sobre su padre, un misterio que aún acompaña a la audiencia. Queda claro que ese contacto de Kiri es especial aunque los demás Na’vi no creen en su testimonio.

En el último acto de la película, descubrimos que Kiri puede controlar los seres vivos en el océano y salvó a su familia con la ayuda de seres marinos que actuaban bajo su voluntad.

Queda clarísimo que Kiri es el personaje clave para el futuro de Avatar, y quizá ella sea la “portadora de la semilla”. Según la BBC, un posible título para Avatar 3 es Avatar: The Seed Bearer. No hay pista de quién es el portador de la semilla, pero -en teoría- sería Kiri quien asuma ese papel dada su conexión especial con Eywa, una fuente de vida que está muriendo en Avatar 2.

La teoría explica que Kiri podría llevar una semilla de Eywa a la Tierra para traer vida al planeta y así detener la colonización de Pandora. La pregunta obvia es cómo llegaría Kiri a la Tierra. Probablemente, los terrícolas pueden descubrir la habilidad de Kiri y tratar de traerla a la Tierra como salvadora, o es posible que Kiri y su familia se escabullan a bordo de una nave espacial para tratar de salvar la Tierra ellos mismos y detener la invasión a Pandora.

Otra perspectiva sería la metáfora de Kiri como la “portadora de la semilla” en el sentido de cómo las generaciones más jóvenes están corrigiendo los errores de las generaciones anteriores en la protección del planeta. Kiri practicamente encarna este mensaje de Cameron en The Way of Water.

Avatar: The Way of Water sugiere que la Tierra será visitada en la franquicia, dado que Pandora es representativa de las luchas ambientales de la Tierra. James Cameron bien podría cerrar con la “semilla” de Pandroa en la Tierra para salvarla y así dar una segunda oportunidad a la humanidad y detener una guerra sin sentido.

