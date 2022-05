La espera está por terminar. James Cameron tuvo paciencia para hacer Avatar en 2009, debido a que no existía la tecnología para las pretensiones visuales del exigente director. Ahora, Cameron ha vuelto a rodar la secuela que ya tiene su primer avance en YouTube.

Las imágenes de Avatar: The Way of Water (conocida como Avatar: El camino del agua en Latinoamérica) muestran a Pandora tan fascinante como siempre. El proyecto trae de vuelta a los personajes y actores de la primera entrega, incluyendo a Sam Worthington como Jake Sully, Zoe Saldaña como Neytiri, además de Stephen Lang como el Coronel Miles Quaritch (antagonista de la primera película). Sigourney Weaver parece que no interpretará el mismo papel de la primera entrega, mientras las actrices Kate Winslet y Michelle Yeoh se suman al equipo.

Tráiler de Avatar: The Way of Water

“Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora. Una vez que una amenaza familiar regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta”, reza la sinopsis.

James Cameron indicó que la película está rodada con tecnología de punta, el 3D “de mejor resolución” y unos “efectos visuales de mayor realismo”.

“Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos”, aseguró el cineasta en un mensaje grabado desde Nueva Zelanda, donde está ultimando los detalles del lanzamiento.

Avatar: The Way of Water se estrenará en diciembre de 2022. Disney y Cameron planean otras tres entregas para 2024, 2026 y 2028.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.