Avengers Endgame | Ant-Man y War Machine entrenarían para ingresar al Reino Cuántico [VIDEO]

Avengers 4 está en bocade todos tras el estreno del segundo tráiler para televisión durante la Super Bowl 2019. Hay muchas imágenes para compartir, pero una en especial ha llamado nuestra atención. Se trata de la breve escena de Ant-Man junto a War Machine.



La escena debe ser tomada muy en cuenta para el desarrollo de Avengers Endgame, debido a que muestra a Ant-Man formando parte de los Vengadores durante los preparativos del contraataque a Thanos. En una escena del nuevo tráiler, efectivamente, se ve a Ant-Man junto a War Machine en lo que parece una sesión de práctica.



¿Efectivamente qué pueden entrenar juntos Ant-Man y War Machine? Que Ant-Man se ponga la máscara instantes antes de proceder a actuar puede suponer que ambos están por ingresar al Reino Cuántico, algo que no es alocado considerando que Ant-Man domina el arte de encogerse hasta niveles subatómicos.



En la escena del tráiler, lo que veríamos es al personaje encarnado por Paul Rudd haciendo de entrenador a War Machine para que domine el sistema que Ant-Man utiliza para ingresar al Reino Cuántico.



Otro detalle a considerar es que Ant-Man aparece en este nuevo tráiler de manera contundente, no a través de un video que dio a entender que él formaba parte de una realidad alterna, como se teorizaba en Internet. Ahora nos queda claro que Ant-Man sí logró salir del Reino Cuántico para dar una mano a los Vengadores, aunque -por lo poco que se sabe- la salida de ese ambiente metafísico no supune algún giro más en la trama, como la supuesta introducción de nuevos personajes a través de dicho reino.