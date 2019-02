Todo está dicho. Avengers: Endgame realmente será el capítulo final para muchos actores y actrices que estuvieron desde los inicios del Universo Cinematográfico de Marvel , hace 10 años atrás. Gwyneth Paltrow (Pepper Potts) es una de las que retirarán con esta producción.

A través de una entrevista para el medio Variety dio su apreciación con respecto a su futuro en estas películas de superhéroes:



" Ya estoy un poco mayor para andar con traje y todo eso en este punto. Me siento muy afortunada por lo que hice, porque realmente me llamaron para esto. Era amiga con Jon Favreau (director de Iron Man). Fue una experiencia maravillosa hacer el primer 'Iron Man' y luego ver cuan importante se ha convertido esto para los fans."

La actriz se refirió a que no volvería regularmente a las películas de Marvel. Dejaría su pape protagónico para simplemente realizar cameos en las nuevas cintas de la empresa. " Me siento honrada de ser parte de algo que es tan apasionante para la gente. Por supuesto, si ellos dicen, '¿Puedes volver por un día?', siempre estaré allí cuando me necesiten", añadió.

Si te preguntas si morirá en Avengers: Endgame , pues queda bastante claro que no será así. Recientemente salió en el tráiler de Spider-Man: Far From Home , así que estaría viva en el Universo Cinematográfico de Marvel pero viviendo en el anonimato luego de los hechos de Thanos.