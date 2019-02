Avengers Endgame | Mensaje de despedida de Tony Stark apareció en esta anterior película de Marvel [VIDEO]

El destino de Iron Man fue preocupante para quienes lo vieron moribundo en el primer tráiler de Avengers 4. Ahora que el avance televisivo salió a la luz, podemos estar más tranquilos debido a que Tony Stark finalmente fue rescatado por Nebula.



Pero en ese lapso de la trama de Avengers 4, hay algo que tiene a muchos extrañados. Sucede que Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., dejó un mensaje para Pepper Potts que anteriormente fue citado en la segunda película de Iron Man.



" Cuando me quede dormido, soñaré contigo. Siempre se trató de ti (It's always you)", reza el mensaje de audio que Stark deja grabado en su casco al inicio del primer tráiler de Endgame.



Un usuario en Reddit se dio cuenta de esta singularidad e identificó una escena de Iron Man 2 en la que Tony Stark le dice a Pepper Potts: "It's you. It's always been you", muy parecida a la que oímos en Avengers 4.



Avengers 4: Endgame se estrenará el 25 de abril de 2019 en nuestro país. La cinta es dirigida por Joe y Anthony Russo.