Avengers Endgame | Mira el último número del cómic que hace de precuela la cinta de Marvel [FOTOS]

La película Avengers 4 no viene sola al mercado del entretenimiento. Además de los juguetes oficiales, Marvel ha elaborado una serie de cómics titulada ' Marvel's Avengers: Endgame Prelude', que hace de precuela a la próxima pelea contra Thanos en la pantalla grande.



'Marvel's Avengers: Endgame Prelude' es una obra escrita por Will Corona Pilgrim bajo el arte de Paco Diaz. La historia cuenta los mismos que sucedieron antes de Avengers 4: la breve pelea de Tony Stark, Peter Parker y Doctor Strange contra los Guardianes de la Galaxia en el planeta Titan, la visita de Thanos a Vormir para coleccionar la Piedra del Alma, la fabricación de la Stormbreaker por parte de Thor y la gran pelea en Wakanda contra el ejército del Titán Loco.



Un detalle interesante es la frase de Doctor Strange antes de entregar la Piedra del Tiempo: "estamos en el final del juego" (in the endgame now, en inglés), un detalle que fue destacado por la comunidad por supuestamente tratarse de una escena que originalmente estaba ideada para Avengers 4.



Aquí compartimos algunas imágenes del cómic de la precuela de Avengers 4, que prácticamente dramatiza las mismas escenas de la película, pero bajo el arte de Marvel.



Avengers 4 es una cinta dirigida por Anthony y Joe Russo. El estreno está programado para el 25 de abril en nuestro país. El elenco está conformado por Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, entre otros.

Marvel's Avengers: Endgame Prelude #3 Marvel's Avengers: Endgame Prelude #3

Marvel's Avengers: Endgame Prelude #3 Marvel's Avengers: Endgame Prelude #3