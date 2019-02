Avengers Endgame | Las películas más esperadas que aún faltan confirmar tras la muerte de Thanos

Ya hemos dado a conocer las películas confirmadas del UCM tras el estreno de Avengers 4 , la esperada cinta en la que por fin sabremos cómo los superhéroes de Marvel solucionarán el atroz chasquido de Thanos.



Ahora, el turno es de las cintas de Marvel que aún no están confirmadas, pero que la audiencia los espera para ver a qué apunta el UCM tras la derrota de Thanos en Avengers Endgame.



La primera cinta que suena en foros especializados es The Eternals, cuya grabación está programada para agosto de este año y su estreno para el 6 de noviembre de 2020. Lástima que esta información no es oficial.



De Black Widow solo sabemos por los movimientos dentro de la producción de Marvel. Se sabe que Marvel Studios ha contratado a Ned Benson para reescribir el guión.



El actor Michael Douglas, quien hace de Hank Pym en Ant-Man , dio a conocer que hay conversaciones para la tercera entrega del héroe hormiga.



Al final tenemos a Nova, el miembro de la fuerza policial intergaláctica, conocida como la Corporación Nova, tendría la oportunidad de llegar al cine. Su historia tiene potencial, pero todo este proyecto es un rumor.