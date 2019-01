Avengers: Endgame | Thanos dejaría de ser el villano tras intervención de un ser superior

La película Avengers: Endgame tiene la tarea de darle pie a las nuevas películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Con esta cinta se cerrará un ciclo para los Vengadores más veteranos y se introducirá a los nuevos héroes de los cómics.

Actualmente, la trama sigue siendo un total misterio. El tráiler recientemente estrenado no ha revelado mayores spoilers de la trama ni se ha mostrado una nueva amenaza que no sea Thanos. No obstante, los comentarios de los actores dan pie a nuevas teorías.

Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) comentó hace unos meses que rodó una escena que llevaba mucho CGI para Avengers: Endgame. De allí un usuario de Reddit comenzó a maquinar sobre que Thanos no sería el verdadero villano. suena descabellado pero cobra sentido.

Avengers Avengers 4 | Endgame | Thanos dejaría de ser el villano tras intervención de un ser superior. (Foto: Marvel Comics)

El Tribunal Viviente se encargaría de intervenir en este universo para revertir la terrible decisión de Thanos. Bajo la amenaza de destruirlo todo, se le comenta al titán loco que el chasquido fue una mala idea. Pero solo los Vengadores podrán convencerlo.



Por este motivo, se necesitaría reunir las Gemas del Infinito y buscar la ayuda de Thanos. La otra posibilidad que se baraja es que el Tribunal Viviente simplemente sea parte de las escenas post-créditos.



De esta forma se adelantaría lo que sería la nueva generación de Vengadores y las amenazas que deberán afrontar en las siguientes películas de Marvel Studios.